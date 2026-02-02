Le partite di oggi: il programma di lunedì 2 febbraio
Prosegue anche questo lunedì il 23° turno di Serie A, che stasera vedrà l'Udinese ricevere la visita della Roma. Di seguito il programma calcistico del 2 febbraio, tra Italia ed estero:
Premier League – Inghilterra
21:00 Sunderland – Burnley
Serie A – Italia
20:45 Udinese – Roma
Serie C – Girone A – Italia
20:30 Giana Erminio – Brescia
20:30 Renate – Alcione Milano
Liga Portugal – Portogallo
19:45 AFS – Braga
21:45 Casa Pia – FC Porto
LaLiga – Spagna
21:00 Maiorca – Siviglia
09:40A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
