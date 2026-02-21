Cagliari-Lazio 0-0: il tabellino della gara
TUTTO mercato WEB
Ecco di seguito il tabellino della gara:
Cagliari (3-5-2): Caprile; Zé Pedro, Mina, Dossena; Palestra, Adopo, Mazzitelli (42' Idrissi), Sulemana, Obert; Kilicsoy (43' st Zappa), Esposito (28' st Trepy). A disp.: Sherri, Ciocci, Rodriguez, Raterink, Albarracin, Liteta, Pavoletti, Mendy. All.: Pisacane
Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Romagnoli, Provstgaard, Pellegrini (27' st Tavares); Belayhane, Rovella (15' st Cataldi), Taylor; Isaksen (15' st Cancellieri), Maldini (27' st Ratkov), Zaccagni (40' st Noslin). A disp.: Motta, Furlanetto, Patric, Dele-Bashiru, Dia, Hysaj, Przyborek. All.: Sarri
Arbitro: Rapuano
Ammoniti: Mina (C), Pellegrini (L), Pedro (C), Provstgaard (L)
Espulsi: al 40' st Mina (C)
Altre notizie Altre Notizie
Editoriale di Niccolò Ceccarini Napoli, Hojlund è il futuro. Il riscatto di Alisson Santos passa dalla cessione di Lang. Capitolo difesa: Solet resta un’ipotesi. Per il centrocampo piace Joao Gomes del Wolverhampton
Le più lette
1 Sacchi sul ko della Juventus in Champions: "Spalletti ha visto 3 passi indietro? È stato generoso"
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie B, 26ª giornata: il Monza supera la Carrarese e vola al secondo posto. La classifica aggiornata
Serie C
Pro Patria, Bolzoni: "Union Brescia squadra costruita per vincere. Per noi la salvezza vale una vita"
Serie C, 28ª giornata: vittorie per Renate, Casertana e Cittadella. La classifica aggiornata dei tre gironi
Pronostici
Calcio femminile