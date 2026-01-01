Lecce-Inter 0-2: il tabellino della gara
Ecco di seguito il tabellino della gara:
Lecce (4-3-3): Falcone; Veiga, Gaspar (4’ pt Siebert), Tiago Gabriel, Gallo; Gandelman (15’ st Ngom), Ramadani, Coulibaly (38’ st Stulic); Pierotti (38’ st N’Dri), Cheddira, Sottil (15’ st Banda). A disp.: Fruchtl, Samooja, Perez, Ndaba, Jean, Helgason, Fofana, Sala, Marchwinski. All.: Di Francesco
Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, de Vrij (15’ st Akanji), Bastoni (dal 43’ st Carlos Augusto); Luis Henrique (24’ st Diouf), Frattesi, Zielinski, Sucic (15’ st Mkhitaryan), Dimarco; Pio Esposito, Thuram (24’ st Bonny). A disp.: Martinez, Di Gennaro, Acerbi, Cocchi, Kaczmarski, Darmian, Topalovic. All.: Chivu
Arbitro: Manganiello
Marcatori: 75’ Mkhitaryan (I), 82’ Akanji (I)
Ammoniti: Tiago Gabriel (L), de Vrij (I), Bastoni (I)