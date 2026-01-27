Fiorentina-Como 1-3: il tabellino della gara
Ecco di seguito il tabellino della gara:
Fiorentina (4-1-4-1): Christensen; Fortini, Comuzzo (39’ st Pongracic), Ranieri, Balbo (21’ st Gosens); Ndour (21’ st Fagioli); Harrison, Fabbian, Brescianini, Fazzini (28’ st Solomon); Piccoli (21’ st Gudmundsson). A disp.: De Gea, Lezzerini, Kouadio, Kospo, Sadotti, Bonanno, Deli, Braschi. All.: Vanoli
Como (4-2-3-1): Butez; van der Brempt (1’ st Smolcic), Ramon, Diego Carlos, Moreno; Da Cunha, Sergi Roberto (25’ st Perrone); Kuhn, Caqueret, Rodriguez (25’ st Addai); Douvikas (28’ pt Nico Paz, 41’ st Morata). A disp.: Tornqvist, Vigorito, Valle, Kempf, Vojvoda, De Paoli, Baturina, Pisati. All.: Fabregas
Arbitro: Ayroldi
Marcatori: 7’ Piccoli (F), 20’ Sergi Roberto (C), 59’ Nico Paz (C), 91’ Morata (C)
Ammoniti: Brescianini (F), Comuzzo (F); van der Brempt (C), Diego Carlos (C), Nico Paz (C), Kuhn (C), Morata (C)
