Coppa Italia, gli ascolti degli ottavi di finale: meno pubblico ma share in crescita

Con la sfida tra Fiorentina e Como si è completato il programma degli ottavi di finale della Coppa Italia 2025/26. La competizione tornerà ora in scena con i quarti, in calendario tra il 4 e l’11 febbraio. Nel frattempo, Mediaset – titolare dei diritti televisivi fino al 2027 – ha potuto tracciare un primo bilancio sugli ascolti di questo turno.

Come riferito da Calcio e Finanza, il quadro che emerge è doppio: il numero complessivo degli spettatori è leggermente calato rispetto alla passata stagione, ma la quota di share ha fatto segnare un incremento. Un dato che va letto anche alla luce della diversa programmazione, visto che un match degli ottavi dello scorso anno era andato in onda su Canale 5, mentre in questa edizione tutte le partite sono state trasmesse su Italia 1.

Guardando ai singoli incontri, la gara più seguita è stata Lazio-Milan all’Olimpico, con quasi 3 milioni di telespettatori e il 14% di share. All’opposto, Atalanta-Genoa, giocata alle 15 in un giorno feriale, si è fermata a 691mila spettatori con il 7,6%. Bologna-Parma, pur superando il milione di utenti, ha registrato uno share inferiore (7,3%).

Nel confronto con la scorsa stagione, gli ottavi 2025/26 segnano un -4% di pubblico ma un +6% di share medio. In totale, la media è stata di 1,8 milioni di spettatori per il 10,6% di share, un segnale che racconta una Coppa Italia meno seguita in valori assoluti, ma più competitiva sul piano televisivo.