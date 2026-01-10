Calciomercato Juventus, obiettivo Chiesa confermato ma spunta l'idea Carrasco

Il mercato di gennaio della Juventus entra in una fase delicata e strategica, in cui le scelte non possono essere soltanto suggestioni, ma devono rispondere a un’idea di calcio ben precisa. Luciano Spalletti, nel suo primo anno alla guida dei bianconeri, sta costruendo una squadra con un’identità riconoscibile: dominio territoriale, aggressione dello spazio, esterni capaci di creare vantaggi nell’uno contro uno e letture intelligenti all’interno della partita.

In questo contesto si inserisce il dibattito legato al possibile ritorno di Federico Chiesa.

Una suggestione romantica, certo, ma anche un’operazione complessa sotto il profilo economico e gestionale. Il poco spazio trovato al Liverpool, l’ingaggio elevato e le difficoltà di costruire una formula sostenibile rendono l’ipotesi affascinante ma complicata. Ed è proprio per questo che la Juventus, senza perdere di vista il profilo ideale per Spalletti, sta valutando strade alternative.

Tra queste prende sempre più corpo il nome di Yannick Carrasco, esterno belga attualmente in forza all’Al Shabab.

Un profilo diverso rispetto a Chiesa, ma estremamente coerente con le esigenze attuali della squadra. Carrasco porta in dote esperienza internazionale, abitudine a contesti ad alta pressione e una conoscenza profonda del gioco posizionale, maturata soprattutto sotto la guida di Diego Simeone all’Atletico Madrid.

Nel calcio di Spalletti, gli esterni non sono semplici ali ma veri e propri interpreti del sistema: devono saper stringere il campo, dialogare nello stretto, leggere quando attaccare lo spazio e quando rallentare il gioco. In questo senso Carrasco rappresenta un profilo funzionale, capace di agire sia largo che tra le linee, sia come esterno offensivo in un 4-3-3 sia come trequartista in un 4-2-3-1.

Un altro aspetto centrale è la gestione dei cambi. Il calcio moderno, con i cinque cambi, ha modificato profondamente la strategia delle partite. Avere esterni freschi e di qualità da inserire a gara in corso è diventato fondamentale. In una Juventus che oggi ruota spesso tra Kenan Yildiz, Francisco Conceição ed Edon Zhegrova, l’aggiunta di un profilo come Carrasco permetterebbe a Spalletti di alzare il livello delle rotazioni e mantenere costante l’intensità offensiva.

Resta naturalmente l’incognita legata al campionato saudita, meno competitivo rispetto ai top campionati europei. Tuttavia, i numeri recenti parlano di un giocatore ancora integro e produttivo, capace di incidere sia in termini di gol che di assist. Ma al di là delle statistiche, ciò che interessa alla Juventus è la sua capacità di leggere le partite, di non forzare la giocata e di integrarsi in un sistema collettivo.

Il messaggio che emerge è chiaro: la Juventus di Spalletti non cerca solo nomi, ma profili che sappiano adattarsi, interpretare e migliorare la squadra. In questo senso, l’idea di puntare su esperienza e affidabilità, anche a discapito della suggestione romantica, rappresenta un segnale di maturità progettuale.

Gennaio dirà se questa strada verrà percorsa fino in fondo. Ma una cosa è certa: la Juventus non vuole semplicemente aggiungere talento, vuole aggiungere calcio.