Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Dal film al pallone: i fondi di Banca Progetto e il sistema sotto inchiesta

Dal film al pallone: i fondi di Banca Progetto e il sistema sotto inchiestaTUTTO mercato WEB
© foto di Federico De Luca 2025
Luca Esposito
Oggi alle 13:11Altre Notizie
Luca Esposito
fonte agi

È in un elegante appartamento di via Eustachio Manfredi, nel cuore della Capitale, sede legale della società di produzione cinematografica AU79 Srl, che prende forma una delle operazioni finite oggi sotto la lente delle procure di Roma, Milano e Terni. Attorno allo stesso tavolo siedono Mario Cardarelli e Antonio Scaramuzzino, amministratori della società, l’avvocato Andrea Centofanti e il responsabile vendite di Banca Progetto, Fabrizio Ferrini.

A partire dal 28 novembre 2022, la pratica viene seguita dall’agente monomandatario di Banca Progetto Ida Ruggiero, moglie dello stesso Centofanti, che per l’operazione percepisce una commissione di 43 mila euro, pari al 3% del finanziamento. Nella relazione di proposta commerciale, Ruggiero riferisce di aver discusso con Cardarelli della situazione societaria, del film in produzione e delle dimensioni degli uffici, giudicati “molto grandi e spaziosi”. La stessa agente indica come condizione essenziale l’aumento del capitale sociale della AU79 Srl da 40 mila a 450 mila euro.

Nella documentazione, tuttavia, non vengono segnalate anomalie sotto il profilo antiriciclaggio, né risultano specificati i controlli effettuati. L’iter procede rapidamente: il 15 dicembre 2022 il comitato crediti di Banca Progetto, alla presenza dell’amministratore delegato Paolo Fiorentino, delibera la concessione del finanziamento, anche sulla base del contratto di distribuzione del film I Fratelli Re. Il prestito viene erogato il 23 dicembre 2022.

Secondo quanto emerge da un’informativa della Guardia di Finanza di 152 pagine, depositata presso la Procura di Roma e firmata dai pm Vincenzo Palumbo e Mario Dovinola, l’operazione presenta però numerose criticità. I finanzieri contestano in particolare il ruolo di Ida Ruggiero, che nella relazione sostiene di aver discusso di un film la cui produzione, in realtà, sarebbe iniziata solo successivamente. Viene inoltre rilevata l’omessa segnalazione del conflitto di interessi con il marito Andrea Centofanti, presente all’incontro e successivamente beneficiario di 55 mila euro, e la mancata individuazione del reale dominus della società, individuato dagli inquirenti in Antonio Scaramuzzino.

Le indagini accertano inoltre che il denaro ricevuto da Banca Progetto sarebbe stato utilizzato per finalità diverse da quelle dichiarate: i fondi sarebbero stati trasferiti alla Triestina Calcio Spa tramite Atlas Consulting Srl e ad altre società del gruppo Scaramuzzino, sotto forma di pagamenti e prestiti infragruppo. Parte delle somme sarebbe stata impiegata per il pagamento della parcella di Centofanti.

Nelle carte si fa riferimento anche alla mancata realizzazione del film I Fratelli Re, ancora incompleto a distanza di tre anni dal finanziamento, e al ruolo dei genitori di Alessandro Di Paolo, che avrebbero effettuato un aumento di capitale ritenuto fittizio per 400 mila euro, successivamente trasferiti verso società calcistiche. Un meccanismo che, secondo gli investigatori, si sarebbe ripetuto più volte attraverso diverse società riconducibili alla galassia Scaramuzzino-Di Paolo. Analoghi flussi finanziari emergono anche in un’operazione che coinvolge la Ligea Srl e la Tunnel Srl, con fondi bancari destinati al cinema dirottati verso società editoriali, attività commerciali e club calcistici in difficoltà, tra cui Ternana Calcio Spa.

Sul fronte giudiziario, oltre a Roma e Milano, è attiva anche la Procura di Terni. Proprio oggi si è insediato il nuovo procuratore Antonio Laronga, che nelle prossime settimane potrebbe ricevere esposti sui bilanci delle passate gestioni della Ternana. Gli accertamenti, secondo quanto si apprende, saranno affidati ancora una volta alla Guardia di Finanza.

Articoli correlati
Altre notizie Altre Notizie
Dal film al pallone: i fondi di Banca Progetto e il sistema sotto inchiesta Dal film al pallone: i fondi di Banca Progetto e il sistema sotto inchiesta
Italia condannata a Strasburgo per la morte dell'ex calciatore Riccardo Magherini... Italia condannata a Strasburgo per la morte dell'ex calciatore Riccardo Magherini a Firenze
FIFA, oltre 500 milioni di richieste per i biglietti dei Mondiali. Colombia-Portogallo... FIFA, oltre 500 milioni di richieste per i biglietti dei Mondiali. Colombia-Portogallo la più ambita
Apolloni: "Roma, questo Arena ha qualità. Juve, tanti rivitalizzati" TMW RadioApolloni: "Roma, questo Arena ha qualità. Juve, tanti rivitalizzati"
Oggi in TV, Como-Milan e Hellas Verona-Bologna chiudono la 16^ di Serie A: dove vederle... Oggi in TV, Como-Milan e Hellas Verona-Bologna chiudono la 16^ di Serie A: dove vederle
Le partite di oggi: il programma di giovedì 15 gennaio Le partite di oggi: il programma di giovedì 15 gennaio
Inter-Lecce 1-0: il tabellino della gara Inter-Lecce 1-0: il tabellino della gara
Napoli-Parma 0-0: il tabellino della gara Napoli-Parma 0-0: il tabellino della gara
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Immagine box laterale di Lorenzo Di Benedetto L'Inter mette la freccia, mentre Chivu aspetta un regalo dal mercato. Lo meriterebbe anche Conte, ma le regole cervellotiche penalizzano il Napoli. Può una società sana dover fare i conti con tutto questo?
Le più lette
1 Como-Milan, le probabili formazioni: tornano Modric e Rabiot, c'è Nkunku dal 1'
2 Hellas Verona-Bologna, le probabili formazioni: Dallinga chiede spazio, torna Orsolini
3 L'Inter mette la freccia, mentre Chivu aspetta un regalo dal mercato. Lo meriterebbe anche Conte, ma le regole cervellotiche penalizzano il Napoli. Può una società sana dover fare i conti con tutto questo?
4 Il Parma, l'importanza di Chivu, Cuesta e il sogno Mondiale: Mandela Keita si racconta
5 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 14 gennaio
Ora in radio
Maracanã 13:00Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
TMW News 18:00TMW News
Notizie, opinioni e attualità.
Primo piano
Immagine top news n.0 Chi è Jean-Philippe Mateta, il bomber sbocciato tardi a cui la Juve pensa per il dopo-Vlahovic
Immagine top news n.1 Bologna, ecco il difensore per Italiano: visite mediche in corso per Helland. I dettagli
Immagine top news n.2 Si scrive Mingueza, si legge 7 ruoli diversi: chi è il jolly ex Barça nel mirino della Juve
Immagine top news n.3 Da Rudi Voller a Robinio Vaz: tutti gli affari (compreso un grande flop) tra Roma e OM
Immagine top news n.4 Pisa scatenato, Joao Pedro firma fino al 2027. Ci siamo anche per Loyola: i dettagli
Immagine top news n.5 Dumfries out, l'Inter non temporeggia: ritorno di fiamma per Perisic, la sua posizione
Immagine top news n.6 Luis Muriel è dello Junior Barranquilla. L'attaccante chiude così un cerchio
Immagine top news n.7 L'Inter ci mette un po', ma batte il Lecce ed è campione d'inverno. Chivu ringrazia Pio Esposito
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Il Torino e l'inizio del riscatto dei colpi tanto criticati di Vagnati Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Napoli e Inter, è deciso: ritoccare ora e rivoluzionare in estate
Immagine news podcast n.2 Il Parma ha blindato il centravanti che sogna di diventare Lewandowski
Immagine news podcast n.3 I migliori tre acquisti la Fiorentina li ha fatti all'interno della propria rosa
Immagine news podcast n.4 Uno dei migliori acquisti dell'ultima estate: l'Inter ha un nuovo padrone in difesa
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Morrone: “Mercato vivace in Serie C, Vicenza davanti a tutti. Salernitana tra le più attive”
Immagine news Serie C n.2 Ternana, Foresti: "Mercato aperto e obiettivi ambiziosi. A Potenza qualificazione possibile”
Immagine news Serie A n.3 Faccini: "Roma, forse Gasperini ha voluto lanciare un altro messaggio"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Caso Mandragora, l'Udinese patteggia: multe a club e due dirigenti, nessuna penalizazione
Immagine news Serie A n.2 Sicurezza negli stadi, via al riconoscimento facciale: controlli a prova di IA
Immagine news Serie A n.3 Gattuso e lo stage che non c'è: il ct avrebbe voluto a Coverciano anche Ahanor
Immagine news Serie A n.4 Atalanta, Palladino: "Raspadori? Acquisto ambizioso. Kolasinac e Kossounou recuperati"
Immagine news Serie A n.5 Chi è Helland, il nuovo gigante norvegese del Bologna. In patria il suo infortunio è andato virale
Immagine news Serie A n.6 Brescianini: "Affare lampo con la Viola, a Bergamo giocavo poco e volevo mettermi in mostra"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Samp, Gregucci: "Dobbiamo cambiare rotta non sistema di gioco. Chiediamo di più a tutti"
Immagine news Serie B n.2 Avellino, colpo Riccio dalla Sampdoria: visite mediche nei prossimi giorni
Immagine news Serie B n.3 Modena, idea Cerri del Bari per l'attacco. Ma solo in caso di partenza di Pedro Mendes
Immagine news Serie B n.4 Reggiana, più di un innesto per la difesa? Il club guarda anche a Brorsson e Biraschi
Immagine news Serie B n.5 Spezia, Skjellerup apre al trasferimento. Offerto lo sloveno Matko, ma il club dice no
Immagine news Serie B n.6 Serie B, gli arbitri della 22ª giornata: Sacchi per il derby ligure, Ayroldi a Venezia
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Salernitana, Faggiano: "Lescano è una fantasia. Cuppone? Eravamo tutti d'accordo"
Immagine news Serie C n.2 Union Brescia, Marras: "Convinto dal progetto. Qui una società ambiziosa"
Immagine news Serie C n.3 Casarano, ceduto Diego Malagnino in prestito in Serie D al Barletta
Immagine news Serie C n.4 Morrone: “Mercato vivace in Serie C, Vicenza davanti a tutti. Salernitana tra le più attive”
Immagine news Serie C n.5 Salernitana, pronto un innesto in mezzo al campo: in arrivo Gyabuaa dall'Avellino
Immagine news Serie C n.6 Ternana, Foresti: "Mercato aperto e obiettivi ambiziosi. A Potenza qualificazione possibile”
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Como-Milan, i lariani non battono i rossoneri da oltre 40 anni
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Inter-Lecce, 25 anni di sole vittorie per i nerazzurri a San Siro
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Napoli-Parma, vietato sbagliare: Conte vuole tornare alla vittoria
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Fiorentina, Fiskerstrand: "Qui tanto potenziale, non ci poniamo limiti. E vogliamo vincere"
Immagine news Calcio femminile n.2 Perry: "La maglia della Juve è iconica, un onore essere qui. Obiettivi? Voglio vincere"
Immagine news Calcio femminile n.3 Juventus, rinforzo in mediana dagli Stati Uniti: Allison Perry ha firmato fino al 2028
Immagine news Calcio femminile n.4 Juventus, visite mediche per Allison Perry: la statunitense rinforzerà la rosa di Canzi
Immagine news Calcio femminile n.5 Sassuolo, finisce dopo sei mesi l'esperienza di Spugna in panchina: risolto il contratto
Immagine news Calcio femminile n.6 Ternana Women, Peruzzo: “Ambiente straordinario, ora serve una svolta nel girone di ritorno”
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Lamberto Boranga, una vita con il pallone (e lo sport) sempre in testa Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Bello l’equilibrio, meno bello il nervosismo (causa VAR)