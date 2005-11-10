Le partite di oggi: il programma di lunedì 16 novembre
Giacomo Iacobellis
Il programma calcistico di questo lunedì 16 novembre propone numerose sfide internazionali, con appuntamenti sparsi per il mondo da seguire tra pomeriggio e serata. Riflettori ancora puntati sulla Nations League, dove spiccano Germania-Olanda e Grecia-Serbia per la League A, mentre in League B si affrontano Svizzera e Scozia e Macedonia del Nord e Slovenia. Spazio anche alle qualificazioni alla Coppa d'Africa e soprattutto all'amichevole dell'Italia U21 col Belgio. Per il calcio italiano, invece, appuntamento con la Serie C: Perugia-Torres e Sorrento-Monopoli.
COPPA D'AFRICA – QUALIFICAZIONI
14:00 Namibia-Camerun
14:00 Sudan-Senegal
14:00 Zimbabwe-Guinea Equatoriale
16:00 Somalia-Ghana
17:00 Repubblica Centrafricana-Benin
17:00 Eritrea-Guinea
UEFA NATIONS LEAGUE – LEAGUE A
20:45 Germania-Olanda
20:45 Grecia-Serbia
UEFA NATIONS LEAGUE – LEAGUE B
20:45 Macedonia del Nord-Slovenia
20:45 Svizzera-Scozia
UEFA NATIONS LEAGUE – LEAGUE C
16:00 Isole Faroe-Moldavia
16:00 Kazakistan-Slovacchia
18:00 Estonia-Bulgaria
18:00 Islanda-Lussemburgo
UEFA NATIONS LEAGUE – LEAGUE D
18:00 Lituania-Liechtenstein
20:45 Gibilterra-Malta
EUROPEI U21 – QUALIFICAZIONI / PROMOZIONE
18:00 Grecia U21-Islanda U21
SERIE C – GIRONE B
20:45 Perugia-Torres
SERIE C – GIRONE C
20:30 Sorrento-Monopoli
AMICHEVOLI INTERNAZIONALI
07:30 Auckland City U23-Tonga
12:00 Montenegro U21-Bosnia-Erzegovina U21
12:00 Polonia U18-Repubblica Ceca U18
12:00 Uzbekistan U20-Venezuela U20
13:00 Russia U21-Kirghizistan U23
14:00 Indonesia U20-USA U19
16:00 Egitto U20-Tanzania U20
16:00 Kosovo U21-Lussemburgo U21
16:00 Svizzera U18-Inghilterra U18
17:00 Costa d'Avorio U20-Marocco U20
18:15 Italia U21-Belgio U21
19:00 Andorra-Azerbaigian
19:00 Giappone U19-Colombia U19
19:00 Ungheria U21-Cipro U21
20:00 Cile U20-Messico U20
20:30 Inghilterra U21-Francia U21