Le partite di oggi: il programma di lunedì 16 novembre

Il programma calcistico di questo lunedì 16 novembre propone numerose sfide internazionali, con appuntamenti sparsi per il mondo da seguire tra pomeriggio e serata. Riflettori ancora puntati sulla Nations League, dove spiccano Germania-Olanda e Grecia-Serbia per la League A, mentre in League B si affrontano Svizzera e Scozia e Macedonia del Nord e Slovenia. Spazio anche alle qualificazioni alla Coppa d'Africa e soprattutto all'amichevole dell'Italia U21 col Belgio. Per il calcio italiano, invece, appuntamento con la Serie C: Perugia-Torres e Sorrento-Monopoli.

COPPA D'AFRICA – QUALIFICAZIONI

14:00 Namibia-Camerun

14:00 Sudan-Senegal

14:00 Zimbabwe-Guinea Equatoriale

16:00 Somalia-Ghana

17:00 Repubblica Centrafricana-Benin

17:00 Eritrea-Guinea

UEFA NATIONS LEAGUE – LEAGUE A

20:45 Germania-Olanda

20:45 Grecia-Serbia

UEFA NATIONS LEAGUE – LEAGUE B

20:45 Macedonia del Nord-Slovenia

20:45 Svizzera-Scozia

UEFA NATIONS LEAGUE – LEAGUE C

16:00 Isole Faroe-Moldavia

16:00 Kazakistan-Slovacchia

18:00 Estonia-Bulgaria

18:00 Islanda-Lussemburgo

UEFA NATIONS LEAGUE – LEAGUE D

18:00 Lituania-Liechtenstein

20:45 Gibilterra-Malta

EUROPEI U21 – QUALIFICAZIONI / PROMOZIONE

18:00 Grecia U21-Islanda U21

SERIE C – GIRONE B

20:45 Perugia-Torres

SERIE C – GIRONE C

20:30 Sorrento-Monopoli

AMICHEVOLI INTERNAZIONALI

07:30 Auckland City U23-Tonga

12:00 Montenegro U21-Bosnia-Erzegovina U21

12:00 Polonia U18-Repubblica Ceca U18

12:00 Uzbekistan U20-Venezuela U20

13:00 Russia U21-Kirghizistan U23

14:00 Indonesia U20-USA U19

16:00 Egitto U20-Tanzania U20

16:00 Kosovo U21-Lussemburgo U21

16:00 Svizzera U18-Inghilterra U18

17:00 Costa d'Avorio U20-Marocco U20

18:15 Italia U21-Belgio U21

19:00 Andorra-Azerbaigian

19:00 Giappone U19-Colombia U19

19:00 Ungheria U21-Cipro U21

20:00 Cile U20-Messico U20

20:30 Inghilterra U21-Francia U21