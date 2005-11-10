Da calciatore a corriere della droga: arrestato Luigi Rana, ex attaccante del Bari

C'è anche un ex calciatore del Bari fra i 19 arrestati (14 in carcere e 5 ai domiciliari) dopo un blitz dei carabinieri nel barese nell'ambito di un'operazione antimafia che, su ordinanza del gip Rossana de Cristofaro, ha colpito al cuore un’organizzazione criminale legata allo storico clan Capriati. Agli arrestati si aggiungono altri 40 indagati con accuse a vario titolo che vanno dall’associazione finalizzata al traffico di stupefacenti alla detenzione di armi da guerra, fino all’autoriciclaggio e alla tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso.

Chi è l'ex calciatore coinvolto e quali sono le accuse

Fra gli arrestati c'è anche l'ex attaccante Luigi Rana, classe '86, che nella stagione 2010/11 esordì in Serie A con il Bari collezionando tre presenze in massima serie e segnò anche una rete in Coppa Italia contro il Livorno (4-1 il finale per i pugliesi). Dopo quell'esperienza il giocatore proseguì la sua carriera nelle serie minori, vestendo anche le maglie di Melfi, Gallipoli, Paganese e Barletta, prima del ritiro.

Secondo quanto emerso dalle ricostruzioni degli inquirenti Rana non era un semplice fiancheggiatore di questo gruppo criminale, ma avrebbe rivestito il ruolo di corriere nelle piazze di spaccio di cocaina, hashish e marijuana tra Modugno, Bitonto e Altamura. Il suo compito sarebbe stato quello di prelevare ingenti quantitativi di cocaina da canali fuori regione per poi trasportarli direttamente nella base logistica — la cosiddetta “cupa” — a disposizione del gruppo.