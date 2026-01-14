TMW Radio Faccini: "Roma, forse Gasperini ha voluto lanciare un altro messaggio"

L'ex calciatore Alberto Faccini è intervenuto ai microfoni di TMW Radio, durante Maracanà.

Che ne pensi delle parole rilasciate da Gasperini dopo la sconfitta contro il Torino?

"È un discorso lungo da affrontare, a prescindere dal fatto che quasi tutti i tifosi della Roma sono stati conquistati dalle capacità di Gasperini. Il suo messaggio comunque è stato un po' velenoso, perché ad oggi 14 di gennaio sono completamente cambiati gli obiettivi di mercato rispetto a qualche giorno fa. Lui avrebbe voluto già alcuni giocatori da mettere in campo e la formazione di ieri, con Bailey centravanti e Pisilli in un ruolo non del tutto suo, fa pensare. Forse ha voluto lanciare un ulteriore messaggio. Poi per carità, quando un giovane entra e segna siamo tutti contenti, ma non può bastare".

Il colpo del talento Vaz può aiutare?

"Però non credo che il Marsiglia abbia grandi necessità di vendere; se Vaz fosse stato un vero fenomeno non so se lo avrebbero venduto così facilmente. Non lo conosco bene, però una riflessione da fare c'è".