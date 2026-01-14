Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
TMW Radio

Faccini: "Roma, forse Gasperini ha voluto lanciare un altro messaggio"

Faccini: "Roma, forse Gasperini ha voluto lanciare un altro messaggio"TUTTO mercato WEB
Oggi alle 15:30Altre Notizie
TMWRadio Redazione
Maracanã
Ascolta il podcast
TMW Radio / Maracanã
00:00
/
00:00

L'ex calciatore Alberto Faccini è intervenuto ai microfoni di TMW Radio, durante Maracanà.

Che ne pensi delle parole rilasciate da Gasperini dopo la sconfitta contro il Torino?
"È un discorso lungo da affrontare, a prescindere dal fatto che quasi tutti i tifosi della Roma sono stati conquistati dalle capacità di Gasperini. Il suo messaggio comunque è stato un po' velenoso, perché ad oggi 14 di gennaio sono completamente cambiati gli obiettivi di mercato rispetto a qualche giorno fa. Lui avrebbe voluto già alcuni giocatori da mettere in campo e la formazione di ieri, con Bailey centravanti e Pisilli in un ruolo non del tutto suo, fa pensare. Forse ha voluto lanciare un ulteriore messaggio. Poi per carità, quando un giovane entra e segna siamo tutti contenti, ma non può bastare".

Il colpo del talento Vaz può aiutare?
"Però non credo che il Marsiglia abbia grandi necessità di vendere; se Vaz fosse stato un vero fenomeno non so se lo avrebbero venduto così facilmente. Non lo conosco bene, però una riflessione da fare c'è".

Articoli correlati
Faccini: "Zirkzee-Roma non mi convince. Non è un attaccante d'area che finalizza"... Faccini: "Zirkzee-Roma non mi convince. Non è un attaccante d'area che finalizza"
Faccini: "Roma, messaggio chiaro di Gasperini: chi sta bene, gioca" Faccini: "Roma, messaggio chiaro di Gasperini: chi sta bene, gioca"
Faccini: "Roma, Ranieri un grande mago. Rinforzi? Serve uno alla Frattesi" Faccini: "Roma, Ranieri un grande mago. Rinforzi? Serve uno alla Frattesi"
Altre notizie Altre Notizie
Apolloni: "Roma, questo Arena ha qualità. Juve, tanti rivitalizzati" TMW RadioApolloni: "Roma, questo Arena ha qualità. Juve, tanti rivitalizzati"
De Canio: "Inter, Calhanoglu può essere sostituito da Zielinski. E su Arena..." TMW RadioDe Canio: "Inter, Calhanoglu può essere sostituito da Zielinski. E su Arena..."
Lo sport si racconta a Viareggio per gli 80 anni dell'Ussi Lo sport si racconta a Viareggio per gli 80 anni dell'Ussi
Faccini: "Roma, forse Gasperini ha voluto lanciare un altro messaggio" TMW RadioFaccini: "Roma, forse Gasperini ha voluto lanciare un altro messaggio"
Giacomo Ferri: "Torino, situazione delicata in campionato e con la Roma..." TMW RadioGiacomo Ferri: "Torino, situazione delicata in campionato e con la Roma..."
La Figc lancia 'Speak Out!', una webserie sul valore sociale del calcio La Figc lancia 'Speak Out!', una webserie sul valore sociale del calcio
Polemica sui tedofori per Milano-Cortina 2026: Salvini e Abodi convocano riunione... Polemica sui tedofori per Milano-Cortina 2026: Salvini e Abodi convocano riunione urgente
Juventus, Massimo Giletti: "Contro le big vedremo chi siamo. Chiesa? Lo riprenderei"... Juventus, Massimo Giletti: "Contro le big vedremo chi siamo. Chiesa? Lo riprenderei"
Editoriale di Fabrizio Biasin Immagine box laterale di Fabrizio Biasin Juve: sconvolgimento Spalletti. Inter: tra giuste critiche e tipiche follie. Milan: la pedina salva-Allegri. Napoli: la forza in campo e le urla di Conte. E quel metro in più di Fabregas…
Le più lette
1 Juve: sconvolgimento Spalletti. Inter: tra giuste critiche e tipiche follie. Milan: la pedina salva-Allegri. Napoli: la forza in campo e le urla di Conte. E quel metro in più di Fabregas…
2 Quote vincente Coppa Italia, chi trionferà nella competizione nazionale?
3 Inter-Lecce, le probabili formazioni: riposo per Akanji, Barella e Dimarco
4 Como-Milan, le probabili formazioni: tornano Modric e Rabiot. Chi al posto di Fullkrug?
5 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 13 gennaio
Ora in radio
Maracanã 13:00Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
TMW News 18:05TMW News
Notizie, opinioni e attualità.
Primo piano
Immagine top news n.0 Serie A, recuperi 16^ giornata LIVE: turn over totale per Chivu, Allegri ritrova i big
Immagine top news n.1 Fabio Paratici nuovo direttore sportivo della Fiorentina: sarà operativo dal 4 febbraio
Immagine top news n.2 Chi è Malen, l'attaccante con le caratteristiche chieste da Gasperini per la sua Roma
Immagine top news n.3 Malen alla Roma, accordo totale tra club e giocatore: oggi il calciatore sarà nella Capitale
Immagine top news n.4 Atalanta, iniziano le visite mediche di Giacomo Raspadori: le immagini
Immagine top news n.5 Chi è il primo 2009 a segnare in Europa: Antonio Arena, un calabrese nato a Sydney
Immagine top news n.6 Chiesa, che assist alla Juventus: è pronto a ridursi l'ingaggio pur di tornare in bianconero
Immagine top news n.7 Saelemaekers deve sapersi gestire: prendere un vice? Il piano-gennaio del Milan dice no
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Napoli e Inter, è deciso: ritoccare ora e rivoluzionare in estate Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Il Parma ha blindato il centravanti che sogna di diventare Lewandowski
Immagine news podcast n.2 I migliori tre acquisti la Fiorentina li ha fatti all'interno della propria rosa
Immagine news podcast n.3 Uno dei migliori acquisti dell'ultima estate: l'Inter ha un nuovo padrone in difesa
Immagine news podcast n.4 Inter e Juventus vogliono riportare in Italia una gemma del nostro calcio
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Apolloni: "Roma, questo Arena ha qualità. Juve, tanti rivitalizzati"
Immagine news Altre Notizie n.2 De Canio: "Inter, Calhanoglu può essere sostituito da Zielinski. E su Arena..."
Immagine news Altre Notizie n.3 Faccini: "Roma, forse Gasperini ha voluto lanciare un altro messaggio"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Fabregas non chiude a Bernardo Silva: "Vogliamo giovani, ma se c'è una grande opportunità..."
Immagine news Serie A n.2 Paratici alla Fiorentina. Il miglior 11 possibile con tutti i suoi colpi di mercato del passato
Immagine news Serie A n.3 Ilkhan prova a riscrivere le strategie di mercato del Torino. Può essere lui il nuovo regista?
Immagine news Serie A n.4 Fabregas innamorato di Como? "Oggi sì, ma guardate Xabi Alonso... Non chiederò a Suwarso nuovo contratto"
Immagine news Serie A n.5 Como, Fabregas: "Io vado a letto e mi chiedo 'come voglio perdere domani? Con paura?'"
Immagine news Serie A n.6 Pisa, arrivato l'annuncio ufficiale di Durosinmi: sarà a disposizione per l'Atalanta
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Reggiana, in arrivo Bouah per la fascia destra. E a centrocampo avanza Brugman
Immagine news Serie B n.2 Juve Stabia, Lovisa: “Vogliamo giocatori con il fuoco dentro. Obiettivo 46 punti e continuità"
Immagine news Serie B n.3 Agente Ghedjemis: "È il miglior giocatore di B. Il Frosinone farà valere l'opzione per il rinnovo"
Immagine news Serie B n.4 Jaime Baez può tornare in Italia. Tre club di B (e uno di C) seguono l'ex Frosinone
Immagine news Serie B n.5 Juve Stabia, Dos Santos: "La D e poi la B, tutto in sei mesi: un grande cambiamento"
Immagine news Serie B n.6 Ryan Fosso vola in Austria: lo Sturm Graz brucia la concorrenza, nulla da fare per l'Empoli
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Candelari: "Il progetto Trento può essere quello giusto per il mio percorso di crescita"
Immagine news Serie C n.2 Catania, la vittoria sulla Cavese costa caro: stagione finita per Matteo Di Gennaro
Immagine news Serie C n.3 Trento, arriva dalla Serie B un rinforzo in mezzo al campo: ecco Candelari dallo Spezia
Immagine news Serie C n.4 Ternana, Balcot e Durmush verso l'addio: per il primo è vicino l'approdo al Mantova
Immagine news Serie C n.5 Cosenza, è addio con il direttore generale Gualtieri. Non gli è stato rinnovato il contratto
Immagine news Serie C n.6 Cazzadori ha conquistato Brescia. L'Union pronto a riscattare l'attaccante dall'Hellas
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Inter-Lecce, 25 anni di sole vittorie per i nerazzurri a San Siro
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Napoli-Parma, vietato sbagliare: Conte vuole tornare alla vittoria
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Roma Torino
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Juventus, visite mediche per Allison Perry: la statunitense rinforzerà la rosa di Canzi
Immagine news Calcio femminile n.2 Sassuolo, finisce dopo sei mesi l'esperienza di Spugna in panchina: risolto il contratto
Immagine news Calcio femminile n.3 Ternana Women, Peruzzo: “Ambiente straordinario, ora serve una svolta nel girone di ritorno”
Immagine news Calcio femminile n.4 Como Women, Viesti rientra dal prestito all'Arezzo. E si trasferisce alla Res Roma
Immagine news Calcio femminile n.5 Napoli Women, dal Fortuna Hjorring arriva il portiere classe 2002 Freja Thisgaard
Immagine news Calcio femminile n.6 Girelli regina di Supercoppa: un tacco straordinario per mettere in bacheca la sua 12ª
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Lamberto Boranga, una vita con il pallone (e lo sport) sempre in testa Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Bello l’equilibrio, meno bello il nervosismo (causa VAR)