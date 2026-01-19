Le partite di oggi: il programma di lunedì 19 gennaio

Ci sono tante partite da poter seguire anche oggi, lunedì 19 gennaio 2026.

Monday night per tanti campionati, tra i quali la Serie A, che vede concludere il 21° turno con le ultime due partite rimanenti, Cremonese-Hellas Verona e Lazio-Como. Non solo la massima divisione, però, perché in Italia per esempio si scende in campo anche in Serie C con un derby calabrese molto sentito. E poi ancora i campionati stranieri, come Liga spagnola e Premier League.

Serie A (21^ giornata)

18:30 – Cremonese vs Verona

20:45 – Lazio vs Como

Serie C – Girone C (22^ giornata)

20:30 – Cosenza vs Crotone

Premier League (22^ giornata)

21:00 – Brighton vs Bournemouth

LaLiga (20^ giornata)

21:00 – Elche vs Siviglia