Le partite di oggi: il programma di lunedì 19 gennaio
TUTTO mercato WEB
Ci sono tante partite da poter seguire anche oggi, lunedì 19 gennaio 2026.
Monday night per tanti campionati, tra i quali la Serie A, che vede concludere il 21° turno con le ultime due partite rimanenti, Cremonese-Hellas Verona e Lazio-Como. Non solo la massima divisione, però, perché in Italia per esempio si scende in campo anche in Serie C con un derby calabrese molto sentito. E poi ancora i campionati stranieri, come Liga spagnola e Premier League.
Serie A (21^ giornata)
18:30 – Cremonese vs Verona
20:45 – Lazio vs Como
Serie C – Girone C (22^ giornata)
20:30 – Cosenza vs Crotone
Premier League (22^ giornata)
21:00 – Brighton vs Bournemouth
LaLiga (20^ giornata)
21:00 – Elche vs Siviglia
Altre notizie Altre Notizie
Editoriale di Enzo Bucchioni Milan, colpo Fullkrug-gol. Ora punta Tiago Gabriel. Inter, giallo Mlacic. Juve, un rilancio per Mateta. E tratta Mingueza. Napoli, Lang e Lucca in prestito. En-Nesyri si fa, Chelsea offre Sterling. Bloccato Zirkzee
Le più lette
4 Milan, colpo Fullkrug-gol. Ora punta Tiago Gabriel. Inter, giallo Mlacic. Juve, un rilancio per Mateta. E tratta Mingueza. Napoli, Lang e Lucca in prestito. En-Nesyri si fa, Chelsea offre Sterling. Bloccato Zirkzee
Ora in radio
13:00Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Inter, Chivu: "Arsenal al top in Europa insieme al Bayern. Saremo la miglior versione di noi stessi"
Lucca in Premier League, scambio Fiorentina-Bologna: i 10 colpi che dobbiamo aspettarci questa settimana
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile