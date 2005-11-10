Le partite di oggi: il programma di sabato 31 ottobre
Giacomo Iacobellis
Di seguito il programma delle partite in calendario oggi, sabato 31 ottobre, con sfide dai principali campionati europei e italiani. Riflettori puntati sul derby Milan-Inter e sul big match Bayern Monaco-Borussia Dortmund.
Ligue 1 – Francia
20:45 Troyes-Le Mans
Bundesliga – Germania
15:30 Augusta-Friburgo
15:30 Werder Brema-Hoffenheim
15:30 Bayer Leverkusen-Stoccarda
15:30 Borussia Mönchengladbach-Paderborn
15:30 Schalke 04-RB Lipsia
18:30 Bayern Monaco-Borussia Dortmund
Premier League – Inghilterra
13:30 Chelsea-Manchester United
16:00 Bournemouth-Leeds
16:00 Brentford-Nottingham Forest
16:00 Coventry-Sunderland
16:00 Hull City-Ipswich
16:00 Manchester City-Brighton
18:30 Tottenham-Crystal Palace
21:00 Aston Villa-Fulham
Serie A – Italia
15:00 Bologna-Monza
18:00 Udinese-Roma
20:45 Milan-Inter
Serie B – Italia
15:00 Cremonese-Benevento
15:00 Modena-Mantova
15:00 Südtirol-Cesena
17:15 Catanzaro-Padova
19:30 Sampdoria-Entella
Serie C – Girone A
14:30 Ospitaletto-Trento
17:30 Giana Erminio-Alcione Milano
Serie C – Girone B
14:30 Pescara-Torres
17:30 Guidonia-Perugia
17:30 Vado-Grosseto
Serie C – Girone C
14:30 Audace Cerignola-Catania
14:30 Bari-Scafatese
14:30 Giugliano-Casertana
14:30 Sorrento-Altamura
17:30 Barletta-Monopoli
17:30 Cavese-Picerno
Eredivisie – Olanda
16:30 Feyenoord-Sittard
18:45 Heerenveen-Nijmegen
18:45 PSV-Willem II
21:00 Ajax-AZ Alkmaar
21:00 Cambuur-Go Ahead Eagles
Liga Portugal – Portogallo
16:30 Moreirense-Estrela
21:30 FC Porto-Estoril
LaLiga – Spagna
14:00 Levante-Atletico Madrid
16:15 Rayo Vallecano-Celta Vigo
18:30 Betis-Malaga
21:00 Barcellona-Alaves