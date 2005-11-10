Oggi in TV, stasera Milan-Inter: dove vedere il derby e le altre partite
Dimitri Conti
Tanto calcio giocato da poter seguire in tv quest'oggi, sabato 31 ottobre 2026.
Si comincia con la 10^ giornata di Serie A, ma non solo, perché nella giornata odierna si scende in campo anche in B, in C e nei tornei internazionali, senza scordarsi del femminile. Di seguito tutte le principali partite, a fianco di ogni match l'orario del fischio d'inizio e il canale su cui viene trasmesso.
12.30 Ternana-Como 1907 (Serie A femminile) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)
13.00 Kaiserslautern-Hertha Berlino (Zweite Bundesliga) - SKY SPORT ARENA e NOW
13.30 Chelsea-Manchester United (Premier League) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT 4K e NOW
14.00 Levante-Atletico Madrid (Liga) - DAZN
14.30 Audace Cerignola-Catania (Serie C) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 251) e NOW
14.30 Bari-Scafatese (Serie C) - SKY SPORT(canale 252) e NOW
14.30 Pescara-Torres (Serie C) - SKY SPORT(canale 253) e NOW
14.30 Sorrento-Team Altamura (Serie C) - SKY SPORT(canale 254) e NOW
14.30 Giugliano-Casertana (Serie C) - SKY SPORT(canale 255) e NOW
14.30 Ospitaletto-Trento (Serie C) - SKY SPORT(canale 256) e NOW
15.00 Bologna-Monza (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)
15.00 Cremonese-Benevento (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL
15.00 Modena-Mantova (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL
15.00 Sudtirol-Cesena (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL
15.30 Bayer Leverkusen-Stoccarda (Bundesliga) - SKY SPORT (canale 259) e NOW
16.00 Manchester City-Brighton (Premier League) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT 4K e NOW
16.00 Brentford-Nottingham Forest (Premier League) - SKY SPORT (canale 258) e NOW
16.00 Mechelen-Genk (Campionato belga) - DAZN
16.15 Rayo Vallecano-Celta (Liga) - DAZN
16.45 Sassuolo-Parma (Serie A femminile) - RAI SPORT e DAZN
17.15 Catanzaro-Padova (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL
17.30 Guidonia-Perugia (Serie C) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 251) e NOW
17.30 Barletta-Monopoli (Serie C) - SKY SPORT(canale 252) e NOW
17.30 Vado-Grosseto (Serie C) - SKY SPORT(canale 253) e NOW
17.30 Cavese-Picerno (Serie C) - SKY SPORT(canale 254) e NOW
17.30 Giana Erminio-Alcione (Serie C) - SKY SPORT(canale 255) e NOW
18.00 Udinese-Roma (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)
18.30 Tottenham-Crystal Palace (Premier League) - SKY SPORT 4K, SKY SPORT (canale 256) e NOW
18.30 Bayern-Borussia Dortmund (Bundesliga) - SKY SPORT UNO e NOW
18.30 Betis-Malaga (Liga) - DAZN
19.30 Sampdoria-Virtus Entella (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL
20.45 Milan-Inter (Serie A) - DAZN, SKY SPORT UNO, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K, SKY SPORT (canale 251) e NOW
20.45 Anderlecht-Westerlo (Campionato belga) - DAZN
21.00 Aston Villa-Fulham (Premier League) - SKY SPORT ARENA e NOW
21.00 Barcellona-Alaves (Liga) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)
21.30 Porto-Estoril (Campionato portoghese) - DAZN