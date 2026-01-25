Oggi in TV, dove vedere Roma-Milan, Juventus-Napoli e le altre partite
Non manca il calcio in televisione oggi, domenica 25 gennaio 2026.
Di seguito tutte le partite in programma, con orario e canale:
12:30 Sassuolo–Cremonese (Serie A) – DAZN, DAZN 1
12:30 Arezzo–Juventus Next Gen (Serie C) – Sky Sport Uno, Sky Sport 257, NOW
12:30 Team Altamura–Atalanta U23 (Serie C) – Sky Sport Calcio, Sky Sport 258, NOW
12:30 Milan–Ternana (Serie A femminile) – DAZN
12:30 Genoa–Roma (Serie A femminile) – DAZN
13:30 Schalke 04–Kaiserslautern (Zweite Bundesliga) – Sky Sport 259, NOW
14:00 Atletico Madrid–Maiorca (Liga) – DAZN
14:30 Catania–Cosenza (Serie C) – Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, NOW
14:30 Sorrento–Salernitana (Serie C) – Sky Sport Max, Sky Sport 252, NOW
14:30 Ascoli–Perugia (Serie C) – Sky Sport 253, NOW
14:30 Casertana–Trapani (Serie C) – Sky Sport 254, NOW
14:30 Giana Erminio–Arzignano (Serie C) – Sky Sport 255, NOW
14:30 Novara–Pro Patria (Serie C) – Sky Sport 256, NOW
15:00 Zona Serie A – DAZN
15:00 Atalanta–Parma (Serie A) – DAZN, DAZN 1
15:00 Genoa–Bologna (Serie A) – DAZN, DAZN 2
15:00 Sudtirol–Padova (Serie B) – DAZN, Lab Channel
15:00 Crystal Palace–Chelsea (Premier League) – Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, NOW
15:00 Newcastle–Aston Villa (Premier League) – Sky Sport Arena, NOW
15:00 Brentford–Nottingham Forest (Premier League) – Sky Sport Mix, NOW
15:00 Como–Inter (Serie A femminile) – Rai Sport, DAZN
15:00 Sassuolo–Napoli (Serie A femminile) – DAZN
15:30 Borussia Mönchengladbach–Stoccarda (Bundesliga) – Sky Sport 258, NOW
16:15 Barcellona–Oviedo (Liga) – DAZN
17:15 Catanzaro–Sampdoria (Serie B) – DAZN, Lab Channel
17:30 Arsenal–Manchester United (Premier League) – Sky Sport Arena, NOW
17:30 Livorno–Vis Pesaro (Serie C) – Sky Sport Max, Sky Sport 252, NOW
17:30 Pineto–Campobasso (Serie C) – Sky Sport Mix, Sky Sport 253, NOW
17:30 Gubbio–Forlì (Serie C) – Sky Sport 254, NOW
17:30 Alcione–Dolomiti Bellunesi (Serie C) – Sky Sport 255, NOW
17:30 Pergolettese–Ospitaletto (Serie C) – Sky Sport 256, NOW
17:30 Friburgo–Colonia (Bundesliga) – Sky Sport 257, NOW
18:00 Juventus–Napoli (Serie A) – DAZN, Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251, NOW
18:30 Real Sociedad–Celta (Liga) – DAZN
19:00 Benfica–Estrela Amadora (Campionato portoghese) – DAZN
20:30 Audace Cerignola–Monopoli (Serie C) – Sky Sport Arena, Sky Sport 252, NOW
20:45 Roma–Milan (Serie A) – DAZN, DAZN 1
20:45 Lille–Strasburgo (Ligue 1) – Sky Sport Calcio, NOW
21:00 Alaves–Betis (Liga) – DAZN
