Genoa-Bologna 3-2: il tabellino della gara
Ecco di seguito il tabellino della gara:
Genoa (3-4-3): Bijlow; Marcandalli, Otoa, Vasquez (28’ st Cornet); Norton-Cuffy (51’ st Zatterstrom), Frendrup, Ellertsson, Marin (10’ st Messias); Ekhator (10’ st Malinovskyi), Colombo, Vitinha (28’ Ekuban). A disp.: Leali, Sommariva, Kumer, Sabelli, Masini, Cuenca, Thorsby, Onana, Nuredini. All.: De Rossi
Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Zortea, Casale, Heggem, Lykogiannis; Freuler, Ferguson; Rowe (28’ st Sohm), Odgaard (28’ st Vitik), Dominguez (16’ st Ravaglia); Immobile (28’ st Dallinga). A disp.: Pessina, Holm, Helland, De Silvestri, Orsolini, Moro, Pobega, Bernardeschi, Cambiaghi, Castro. All.: Italiano
Arbitro: Maresca
Marcatori: 35’ Ferguson (B), 47’ aut. Otoa (B), 62’ Malinovskyi (G), 78’ Ekuban (G), 91’ Messias (G)
Ammoniti: Malinovskyi (G), Immobile (B), Ravaglia (B), Marcandalli (G)
Espulsi: Skorupski (B)