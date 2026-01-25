Juventus-Napoli 3-0: il tabellino della gara
Ecco di seguito il tabellino della gara:
Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso (15’ st Kostic); Locatelli (43’ st Koopmeiners), Thuram; Conceiçao (15’ st Cabal), McKennie, Yildiz (43’ st Gatti); David (31’ st Miretti). A disp.: Perin, Huli, Gatti, Zhegrova, Adzic, Openda, Joao Mario. All.: Spalletti
Napoli (3-4-2-1): Meret; Di Lorenzo, Buongiorno, Juan Jesus; Gutierrez (29’ st Beukema), Lobotka, McTominay, Spinazzola; Vergara (34’ st Lukaku), Elmas (25’ st Giovane); Hojlund. A disp.: Contini, Ferrante, Lukaku, Olivera, Prisco, De Chiara. All.: Conte
Arbitro: Mariani
Marcatori: 22’ David, 32’ Yildiz, 41’ st Kostic
Ammoniti: Juan Jesus (N), Yildiz (J), Vergara (N)
