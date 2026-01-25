Atalanta-Parma 4-0: il tabellino della gara
Ecco di seguito il tabellino della gara:
Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti (1’ st Hien), Ahanor; Zappacosta, de Roon (35’ st Lookman), Ederson, Zalewski (16’ st Bernasconi); De Ketelaere (28’ st Pasalic), Raspadori; Scamacca (16’ st Krstovic). A disp.: Sportiello, Rossi, Kossonou, Kolasinac, Musah, Samardzic, Maldini, Sulamana. All.: Palladino
Parma (3-5-1-1): Corvi; Circati (1’ st Valeri), Troilo, Valenti; Del Prato, Sorensen (19’ st Ondrejka), Estevez (1’ st Oristanio), Keita (40’ st Ordonez), Britschgi; Bernabé; Benedyczak (1’ st Pellegrino). A disp.: Rinaldi, Casentini, Drobnic, Cremaschi, Almqvist, Mikolajewski, Djuric. All.: Cuesta
Arbitro: Sacchi
Marcatori: 15’ rig. Scamacca (A), 24’ de Roon (A), 73’ Raspadori (A), 92’ Krstovic (A)
Ammoniti: Scamacca (A)