Sassuolo-Cremonese 1-0: il tabellino della gara
TUTTO mercato WEB
Ecco di seguito il tabellino della gara:
Sassuolo (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Koné (38' st Iannoni), Matic, Lipani (14' st Thorstvedt); Fadera (14' st Berardi), Moro (26' st Pinamonti), Laurienté (26' st Pierini). A disposizione: Satalino, Turati, Zacchi, Volpato, Skjellerup, Y.Paz, Romagna, Coulibaly, Odenthal, Vranckx. All.: Grosso
Cremonese (3-5-2): Audero; Terracciano (36' st Faye), Baschirotto, Bianchetti (36' st Folino); Barbieri (1' st Johnsen), Collocolo (22' Zerbin), Grassi (22' st Floriani Mussolini), Vandeputte, Pezzella; Vardy, Bonazzoli. A disposizione: Silvestri, Nava, Ceccherini. All.: Nicola
Arbitro: Collu
Marcatori: 3' Fadera
Ammoniti: Laurienté (S), Barbieri, Pezzella (C)
Altre notizie Altre Notizie
Editoriale di Luca Calamai Lotta scudetto: se l’Inter scappa non la prendono più. Vicario erede ideale di Sommer. Perchè Spalletti non rinnoverebbe oggi il contratto. Il Como è da zona Champions. Roma e Juve sul talento Palestra
Le più lette
2 Lotta scudetto: se l’Inter scappa non la prendono più. Vicario erede ideale di Sommer. Perchè Spalletti non rinnoverebbe oggi il contratto. Il Como è da zona Champions. Roma e Juve sul talento Palestra
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile