Roma-Milan 1-1: il tabellino della gara
Ecco di seguito il tabellino della gara:
Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, N'Dicka, Ghilardi; Celik, Cristante, Koné (14' st Pisilli), Wesley; Dybala (23' st Pellegrini), Soulé (39' st Venturino); Malen (23' st Vaz). A disposizione: Vásquez, Gollini, El Aynaoui, Ferguson, Tsimikas, Ziolkowski, Lulli. All.: Gasperini
Milan (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, De Winter; Saelemaekers (1' st Athekame), Ricci (33' st Loftus-Cheek), Modric, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku (22' st Füllkrug), Leao (22' st Pulisic). A disposizione: Terracciano, Torriani, Estupiñán, Fofana, Odogu, Jashari, Pavlovic. All.: Allegri
Arbitro: Colombo
Marcatori: 16' st De Winter (M), 29' st rig. Pellegrini
Ammoniti: Rabiot (M), Athekame (M), Modric (M), Maignan (M)
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
