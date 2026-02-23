Insulti ad arbitro e VAR durante Atalanta-Napoli: la moglie pensa siano per lei e accoltella il marito

Tragedia sfiorata a Capodimonte nella giornata di ieri. Durante la partita tra Atalanta e Napoli, un uomo è stato trasportato di urgenza all'ospedale dopo che la donna lo ha accoltellato al termine di un malinteso all'interno del salotto di casa. Dopo la revoca del rigore alla squadra di Conte da parte del VAR, il 40enne ha iniziato a inveire contro lo schermo per la frustrazione.

La moglie, 35enne, pensava però che gli insulti fossero rivolti a lei e quindi in pochi istanti, come riportato da gazzetta.it, lo ha minacciato: "Vai via o ti accoltello". Successivamente ha scagliato un paio di forbici contro il marito, senza colpirlo, per poi afferrare un coltello e, in seguito a un tentativo fallito, ferirlo al fianco. L'uomo a quel punto, sanguinante, ha cercato di chiamare i soccorsi, ma la donna ha proseguito l'assalto lanciando altre lame e conficcandone una nella parete del soggiorno.

A evitare il peggio sarebbe stato l'intervento da parte dei Carabinieri, che hanno interrotto l'aggressione e rinvenuto nella borsa della donna altri tre coltelli, tra cui un apriostriche. In questo momento l'uomo, tifoso del Napoli, è ricoverato all'Ospedale del Mare: fortunatamente, malgrado le diverse ferite che ha riportato, non è in pericolo di vita.