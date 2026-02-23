Il Pisa a Firenze combatterà per la vita, la Fiorentina è pronta? La Fiesole e Firenze si!

La seduta di rifinitura svolta ieri al Viola Park ha ribadito le impressioni positive emerse nei giorni precedenti riguardo ai giocatori non al meglio che avevano saltato la fredda trasferta di Conference in Polonia.

Come consuetudine ormai da settimane, la Fiorentina non comunicherà in anticipo l’elenco dei convocati: solo intorno alle 17 si capirà chi sarà stato scelto da Vanoli per il derby contro il Pisa, osservando l’arrivo della squadra allo stadio.

Le indicazioni, però, fanno pensare che, a parte lo squalificato Mandragora, il gruppo sarà praticamente al completo per cercare di allontanarsi definitivamente dalla zona bassa della classifica di Serie A.

Due rientri per la panchina

Sono rientrati De Gea e Solomon, rimasti a Firenze la scorsa settimana per smaltire qualche problema fisico, così come Dodo e Kean, che avevano lavorato a parte seguendo un programma già stabilito. Le notizie più incoraggianti riguardano però Gudmundsson e Rugani: il numero 10 dovrebbe essere inserito tra i disponibili per la gara odierna, anche se con ogni probabilità partirà dalla panchina e difficilmente troverà spazio, considerando che solo ieri ha completato un allenamento intero con il gruppo dopo due settimane di lavoro differenziato. Il difensore centrale, invece, sembra pronto a tornare almeno tra le riserve, la prima volta nel 2026, dopo quasi due mesi di stop per un problema al polpaccio.

Le scelte probabili di Vanoli

Per quanto riguarda l’undici che sfiderà i nerazzurri, non si prevedono grandi cambiamenti rispetto alla formazione che dieci giorni fa ha superato il Como. L’unica assenza certa resta quella di Mandragora, fermato dal giudice sportivo; restano inoltre diffidati Dodo, Fagioli e Parisi, che rischiano di saltare la prossima contro l’Udinese in caso di ammonizione. Davanti a De Gea dovrebbe agire una difesa a quattro con Dodo e Parisi sulle corsie laterali e Pongracic affiancato da Ranieri al centro. In mezzo al campo sarà Fagioli a dirigere le operazioni, mentre sulla trequarti Harrison e Solomon sembrano destinati alla conferma. Ai loro lati, Brescianini e Ndour avranno il compito di garantire equilibrio e consistenza, con Kean punto di riferimento offensivo.

Comunicato della Curva Fiesole alla vigilia del derby Fiorentina-Pisa. Ecco quanto espresso dal tifo organizzato nella nota pubblicata sui social di "Fuori dal coro": "Domani giochiamo una partita fondamentale per il proseguimento della stagione. Per l'occasione, la Curva Fiesole ha deciso di organizzare una scenografia che coinvolgerà la Curva Ferrovia. Troverete una bandierina sul vostro seggiolino: durante l'Inno vi chiediamo di sventolarla per creare un'atmosfera da brividi. E' importante che durante l'esecuzione della coreografia, non vengano sventolate bandiere e vessilli personali, ma solamente quelle che troverete sul seggiolino.

Consapevoli dell'orario scomodo della partita, invitiamo tutta la Curva a entrare nel settore il prima possibile. Come sempre, la coreografia è autofinanziata: dateci una mano con un contributo simbolico ai ragazzi della raccolta fondi presenti all'interno del settore. Per ricordare ancora una volta chi, da sempre, scrive la storia. AVANTI CURVA FIESOLE! AVANTI FIRENZE!"