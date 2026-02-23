Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Il Pisa a Firenze combatterà per la vita, la Fiorentina è pronta? La Fiesole e Firenze si!

Il Pisa a Firenze combatterà per la vita, la Fiorentina è pronta? La Fiesole e Firenze si!TUTTO mercato WEB
Oggi alle 07:23Altre Notizie
Redazione TMW
fonte Andrea Giannattasio per firenzeviola.it

La seduta di rifinitura svolta ieri al Viola Park ha ribadito le impressioni positive emerse nei giorni precedenti riguardo ai giocatori non al meglio che avevano saltato la fredda trasferta di Conference in Polonia.
Come consuetudine ormai da settimane, la Fiorentina non comunicherà in anticipo l’elenco dei convocati: solo intorno alle 17 si capirà chi sarà stato scelto da Vanoli per il derby contro il Pisa, osservando l’arrivo della squadra allo stadio.
Le indicazioni, però, fanno pensare che, a parte lo squalificato Mandragora, il gruppo sarà praticamente al completo per cercare di allontanarsi definitivamente dalla zona bassa della classifica di Serie A.

Due rientri per la panchina
Sono rientrati De Gea e Solomon, rimasti a Firenze la scorsa settimana per smaltire qualche problema fisico, così come Dodo e Kean, che avevano lavorato a parte seguendo un programma già stabilito. Le notizie più incoraggianti riguardano però Gudmundsson e Rugani: il numero 10 dovrebbe essere inserito tra i disponibili per la gara odierna, anche se con ogni probabilità partirà dalla panchina e difficilmente troverà spazio, considerando che solo ieri ha completato un allenamento intero con il gruppo dopo due settimane di lavoro differenziato. Il difensore centrale, invece, sembra pronto a tornare almeno tra le riserve, la prima volta nel 2026, dopo quasi due mesi di stop per un problema al polpaccio.

Le scelte probabili di Vanoli
Per quanto riguarda l’undici che sfiderà i nerazzurri, non si prevedono grandi cambiamenti rispetto alla formazione che dieci giorni fa ha superato il Como. L’unica assenza certa resta quella di Mandragora, fermato dal giudice sportivo; restano inoltre diffidati Dodo, Fagioli e Parisi, che rischiano di saltare la prossima contro l’Udinese in caso di ammonizione. Davanti a De Gea dovrebbe agire una difesa a quattro con Dodo e Parisi sulle corsie laterali e Pongracic affiancato da Ranieri al centro. In mezzo al campo sarà Fagioli a dirigere le operazioni, mentre sulla trequarti Harrison e Solomon sembrano destinati alla conferma. Ai loro lati, Brescianini e Ndour avranno il compito di garantire equilibrio e consistenza, con Kean punto di riferimento offensivo.

Comunicato della Curva Fiesole alla vigilia del derby Fiorentina-Pisa. Ecco quanto espresso dal tifo organizzato nella nota pubblicata sui social di "Fuori dal coro": "Domani giochiamo una partita fondamentale per il proseguimento della stagione. Per l'occasione, la Curva Fiesole ha deciso di organizzare una scenografia che coinvolgerà la Curva Ferrovia. Troverete una bandierina sul vostro seggiolino: durante l'Inno vi chiediamo di sventolarla per creare un'atmosfera da brividi. E' importante che durante l'esecuzione della coreografia, non vengano sventolate bandiere e vessilli personali, ma solamente quelle che troverete sul seggiolino.

Consapevoli dell'orario scomodo della partita, invitiamo tutta la Curva a entrare nel settore il prima possibile. Come sempre, la coreografia è autofinanziata: dateci una mano con un contributo simbolico ai ragazzi della raccolta fondi presenti all'interno del settore. Per ricordare ancora una volta chi, da sempre, scrive la storia. AVANTI CURVA FIESOLE! AVANTI FIRENZE!"

Articoli correlati
Oggi in TV, dove vedere Fiorentina-Pisa e Bologna-Udinese Oggi in TV, dove vedere Fiorentina-Pisa e Bologna-Udinese
Le partite di oggi: il programma di lunedì 23 febbraio Le partite di oggi: il programma di lunedì 23 febbraio
Serie A, la classifica aggiornata e le probabili formazioni delle ultime gare del... Serie A, la classifica aggiornata e le probabili formazioni delle ultime gare del 26° turno
Altre notizie Altre Notizie
Il Pisa a Firenze combatterà per la vita, la Fiorentina è pronta? La Fiesole e Firenze... Il Pisa a Firenze combatterà per la vita, la Fiorentina è pronta? La Fiesole e Firenze si!
Milan infuriato, blocco evidente di Valenti su Maignan sul gol del Parma Milan infuriato, blocco evidente di Valenti su Maignan sul gol del Parma
Oggi in TV, dove vedere Fiorentina-Pisa e Bologna-Udinese Oggi in TV, dove vedere Fiorentina-Pisa e Bologna-Udinese
Le partite di oggi: il programma di lunedì 23 febbraio Le partite di oggi: il programma di lunedì 23 febbraio
Roma-Cremonese 3-0: il tabellino della gara Roma-Cremonese 3-0: il tabellino della gara
Milan-Parma 0-1: il tabellino della gara Milan-Parma 0-1: il tabellino della gara
Lutto nel Calcio, addio a William (Bardo) Barducci. Lutto nel Calcio, addio a William (Bardo) Barducci.
Atalanta-Napoli 2-1: il tabellino della gara Atalanta-Napoli 2-1: il tabellino della gara
Editoriale di Enzo Bucchioni Immagine box laterale di Enzo Bucchioni Var, è uno scandalo continuo. Il Napoli derubato: era regolare il secondo gol. Chiffi sbaglia e non c’è revisione. Il Milan ha perso per una rete irregolare assegnata dal varista. L’associazione arbitri va commissariata subito
Le più lette
1 Var, è uno scandalo continuo. Il Napoli derubato: era regolare il secondo gol. Chiffi sbaglia e non c’è revisione. Il Milan ha perso per una rete irregolare assegnata dal varista. L’associazione arbitri va commissariata subito
2 Adani sulla Juve: "Alcuni giocatori non sembrano da A. E Thiago Motta aveva tre punti in più..."
3 Gasperini ne fa 3 alla Cremonese e aggancia il Napoli. Poi parla del paragone Roma-Atalanta
4 L'Atalanta vince 2-1, furia Napoli. Manna: "Vergogna, poi facciamo la figura dei coglioni"
5 Milan, Landucci: "Importantissimo arrivare in Champions, ma con le chiacchiere non ci si va"
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
A Tutta C 09:40A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:00Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Immagine top news n.0 Gasperini ne fa 3 alla Cremonese e aggancia il Napoli. Poi parla del paragone Roma-Atalanta
Immagine top news n.1 Un gol e altre mille polemiche. La sconfitta contro il Parma allontana lo Scudetto dal Milan
Immagine top news n.2 L'Atalanta vince 2-1, furia Napoli. Manna: "Vergogna, poi facciamo la figura dei coglioni"
Immagine top news n.3 Probabili formazioni Serie A, le ultime sulla 26^ giornata di campionato
Immagine top news n.4 C'è una nuvola nel cielo limpido di Roma: lo stop di Hermoso. Tutte le partite saltate in stagione
Immagine top news n.5 Roma, Gasperini: "Grandi risposte da tutti. Champions? Si deciderà tutto alla fine"
Immagine top news n.6 Tre gol, porta inviolata e messaggio al campionato: sì, la Roma può tornare a riveder le stelle
Immagine top news n.7 Serie A, la classifica aggiornata: la Roma è terza insieme al Napoli, la Cremonese ora rischia
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Dopo la scelta di gennaio, Fazzini è pronto per non essere più una promessa Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 L'incubo di Chevalier. Altro che dopo Donnarumma ed erede di Maignan
Immagine news podcast n.2 Il clamoroso impatto di Lookman. Un rimpianto per la Serie A, non per l'Atalanta
Immagine news podcast n.3 Alisson è molto più di una scommessa. E lo sa anche Antonio Conte
Immagine news podcast n.4 Il tracollo di Istanbul e una rivoluzione urgente sul mercato per la Juventus
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Spalletti, otto giorni per la riconferma alla Juve? Il parere degli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.2 De Paola: "Spalletti sta 'educando' la Juve. Kalulu, si ripari con la grazia"
Immagine news Altre Notizie n.3 Braglia: "Juve, guai a sparare addosso a Spalletti. E su Yildiz dico..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Il Milan ha ricordato a tutti cosa ha sempre detto. Ma Leao polemizza
Immagine news Serie A n.2 Il Galatasaray è più di un miracolo. Chi c'è dietro la creazione di un capolavoro
Immagine news Serie A n.3 Inter in fuga, il Milan crolla. Domani il Bodo per la rimonta Champions
Immagine news Serie A n.4 Juventus, Di Gregorio è un caso: Spalletti riflette in vista del Galatasaray
Immagine news Serie A n.5 Lazio, attacco spuntato: i dati impietosi di un reparto che non ha mai saputo segnare
Immagine news Serie A n.6 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 22 febbraio
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Reggiana, Girma: “Punto amaro, senza gol non si vince. Dispiace per i fischi”
Immagine news Serie B n.2 Avellino, Sounas: "Punto che ci fa ripartire. Con Ballardini lavoreremo per essere più concreti"
Immagine news Serie B n.3 Avellino, Ballardini: “Mi ha fatto piacere vedere l’atteggiamento dei ragazzi”
Immagine news Serie B n.4 Sampdoria, testa alla sfida col Bari: la situazione di Cherubini e Begic, migliora Palma
Immagine news Serie B n.5 Avellino, Sala: "Punto importante a Reggio Emilia, ora dobbiamo essere più squadra"
Immagine news Serie B n.6 Reggiana, Rubinacci: “il punto ottenuto è un mezzo risultato positivo valutando per come è iniziata la partita”
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Forlì, Miramari: "A Terni senza paura. Priorità salvezza, ma vogliamo crescere ancora"
Immagine news Serie C n.2 Campobasso, Cirrincione: "Ai playoff può succedere di tutto, se arriverà la B subito saremo pronti"
Immagine news Serie C n.3 Catania, Toscano: "Non una vittoria bella ma voluta. Ora testa alla Salernitana"
Immagine news Serie C n.4 Ternana, Liverani: "Continuità e maturità. Il quarto posto? Possibile, ma non ora"
Immagine news Serie C n.5 Serie C, 28ª giornata: pari senza reti 28ª tra Lecco e AlbinoLeffe. Le classifiche aggiornate dei tre gironi
Immagine news Serie C n.6 Atalanta U23, Bocchetti: "Grande primo tempo, vediamo il bicchiere mezzo pieno"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Bologna-Udinese, Italiano vuole sfatare il tabù Dall'Ara
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Atalanta Napoli
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Milan-Parma, i rossoneri non possono più sbagliare
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Roma Femminile, Viens: "Vittoria importante, non cruciale. Felice di aver ritrovato il gol"
Immagine news Calcio femminile n.2 Serie A Women, 15ª giornata: spettacolare 3-2 tra Fiorentina e Sassuolo. La classifica aggiornata
Immagine news Calcio femminile n.3 Roma Femminile, Rossettini: "Vittoria che vale tantissimo. L'Inter è una superpotenza"
Immagine news Calcio femminile n.4 Inter Women, Piovani: "Sconfitta immeritata, fa male perché era uno scontro diretto"
Immagine news Calcio femminile n.5 Serie A Women, 15ª giornata: la Roma batte l'Inter 0-1 e si conferma in vetta alla classifica
Immagine news Calcio femminile n.6 Serie A Women, 15ª giornata: la Ternana di rimonta acciuffa il 2-2 con la Juventus. La classifica
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Riccardo Maspero, l'uomo dei derby. E non solo con i gol Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Pene rigide per i simulatori… con la prova TV