In occasione della recente scomparsa dell'ex attaccante brasiliano Juary, avvenuta il 26 novembre 2026 all'età di 67 anni, Luca Abete (inviato di Striscia la Notizia e originario proprio di Avellino) ha pubblicato sui suoi canali social due toccanti contributi video per rendere omaggio al calciatore e al suo indimenticabile legame con la città irpina.

Ci sono calciatori che si limitano a scrivere le pagine dell’almanacco di una società e altri che, per una strana alchimia del destino, finiscono per cucirsi addosso l’anima stessa di un’intera città. È in questa seconda categoria che si colloca il ricordo di Juary, l’attaccante brasiliano scomparso all'età di 67 anni, celebrato in queste ore da un intenso e toccante tributo video firmato da Luca Abete.

L’inviato di Striscia la Notizia, avellinese doc, ha affidato ai propri canali social la memoria di una generazione intera, riavvolgendo il nastro fino a quel 1980 destinato a segnare per sempre la storia del Mezzogiorno e del calcio italiano.

Nel suo racconto, Abete sposta subito lo sguardo oltre la semplice dimensione agonistica.

Per chi ha vissuto quegli anni in Irpinia, Juary non era soltanto il funambolo sudamericano capace di accendere le domeniche del Partenio con la sua celebre danza attorno alla bandierina del calcio d’angolo dopo ogni rete, il suo arrivo in biancoverde coincise infatti con l’anno del devastante sisma del 23 novembre 1980, una ferita profonda che aveva lasciato Avellino tra le macerie e il dolore.

In una terra piegata dalla tragedia, quell’Avellino orgogliosamente aggrappato alla Serie A diventò l’unico appiglio possibile per tornare a respirare, almeno per il tempo di una partita.

Abete sottolinea con forza il valore umano di quelle imprese domenicali, quel «folletto irriverente» non aveva certo il potere di ricostruire le case crollate, ma con la sua leggerezza e le sue giocate riusciva in un miracolo altrettanto prezioso, restituire a una comunità ferita il diritto di sorridere e novanta minuti di autentica spensieratezza. Nelle parole di Abete emerge anche il confronto malinconico tra il pallone di ieri e quello di oggi, quello degli anni Ottanta era un calcio privo delle sovrastrutture e dello spettacolo patinato dei tempi moderni, fatto di grande semplicità, dove però certe domeniche pesavano nella coscienza collettiva molto più di un trofeo.

Accanto alle parole pronunciate in prima persona, Abete ha voluto accompagnare il suo saluto con un video-racconto d'archivio dal forte impatto emotivo.

Le immagini sgranate dell'epoca restituiscono l'esultanza contagiosa del brasiliano con la maglia verde dell'Avellino, le corse a braccia alzate verso la curva e l'atmosfera di festa sulla pista dello stadio Partenio, il tutto avvolto dalle note della canzone in portoghese che lo stesso Juary aveva inciso per ringraziare la gente d'Irpinia dell'affetto ricevuto.

Un patrimonio di gol e memoria che, come confessa lo stesso Abete con un velo di nostalgia, rappresenta un pezzo della sua infanzia e di un calcio genuino che oggi meriterebbe di essere raccontato ai più giovani. E noi lo facciamo, siamo qui anche per questo.