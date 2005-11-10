Ci sono allenatori che si misurano con i trofei in bacheca e altri che lasciano il segno attraverso la gentilezza, la passione silenziosa e la capacità di far crescere i ragazzi prima ancora dei calciatori.

Paolo Schiaretti apparteneva senza dubbio a questa seconda, preziosa categoria. Il calcio dilettantistico e giovanile parmense si è risvegliato più povero, scosso dalla notizia della sua scomparsa avvenuta martedì 24 novembre all’ospedale di Fidenza, aveva solo 54 anni, portati con la discrezione e l'entusiasmo di chi il pallone lo ha sempre amato nella sua essenza più pura.

Nato nel 1972 e legatissimo alla sua Fontevivo, Schiaretti era un volto familiare sui campi della provincia, uno di quei tecnici capaci di farsi voler bene al primo sguardo.

La sua storia in panchina è un viaggio attraverso la passione di periferia, dalle giovanili del Colorno, dove nella stagione 2017/2018 aveva vissuto la gioia della vittoria del campionato di Promozione e la risalita in Eccellenza nello staff tecnico di mister Mattia Bernardi, fino all'esperienza alla guida della Juniores Under 19 del Felino tra il 2020 e il 2022.

In questa stagione aveva scelto di rimettersi in gioco entrando nello staff tecnico de Il Ponte, formazione militante in Terza Categoria. Non era solo una scelta sportiva, ma una questione di cuore: proprio con quella maglia, infatti, scende in campo il figlio ventiseienne Mattia. Condividere lo spogliatoio, gli allenamenti sotto i riflettori della sera e le domeniche di campionato insieme a lui rappresentava per Paolo la sintesi perfetta del suo modo di intendere lo sport come legame familiare e umano.

Chi lo ha conosciuto fuori dal rettangolo verde ricorda però anche un’altra anima, altrettanto profonda e sensibile, quella per la musica. Prima ancora delle lavagne tattiche e dei schemi, c’erano stati gli studi in conservatorio, una formazione artistica che si rifletteva nel suo modo di stare in panchina, mai sopra le righe, sempre alla ricerca dell'armonia nel gruppo e del rispetto per l'avversario.

Appena la notizia si è diffusa, i social e le chat delle società parmensi si sono riempiti di ricordi carichi di affetto.

Il Colorno lo ha voluto salutare ricordandolo non solo come un tecnico preparato, ma come una persona speciale che ha lasciato un’impronta indelebile in chiunque abbia incrociato il suo cammino. Resta il vuoto improvviso di una scomparsa prematura, ma resta soprattutto l’esempio di un uomo che ha insegnato ai suoi ragazzi che nel calcio, come nella musica, ciò che conta davvero è l’anima che ci si mette.