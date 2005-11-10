Nel corso della conferenza stampa tenuta alla vigilia della sfida al Bologna il tecnico del Venezia, Davide Nicola, ha parlato della gestione della rosa e dei giocatori che stanno trovando meno spazio, come Toni Fernandez, Albion Rrahmani e il giovane Kornel Lisman. Ecco di seguito le parole dell'allenatore sull'argomento:

Che risposte le stanno dando i vari Toni Fernandez, Lisman, Rrahmani, che stanno avendo meno spazio?

"Tutti vedono che dedico il tempo a qualsiasi giocatore, anche in allenamento: cambio, provo, valuto se fa le cose nel modo giusto, se no lo prendo in parte e gli faccio vedere le dinamiche. Nel momento in cui ritengo un giocatore pronto per quello che voglio vedere non ci penso due volte. È il caso di Dagasso e di Lamine Fanne, che con la nostra gestione hanno avuto più di una possibilità. Allo stesso tempo o ci aumentano il numero di cambi, oppure ogni giocatore deve allenarsi in maniera scrupolosa e aspettare l'occasione. Io non prendo in giro i giocatori: se un giocatore non sta scendendo in campo con continuità è perché non lo ritengo pronto a darmi determinate cose. Magari sarebbe pronto per un altro, ma non per me: non è una questione di un giocatore più o meno valido. Non dimentico che prima o poi anche chi non stiamo vedendo può, anzi deve diventare titolare".

Sabato scorso abbiamo scoperto all'ultimo che mancavano Basic, Mazzocchi e Correia. Com'è la loro situazione e com'è la situazione infortunati?

"Nella partita precedente, prima della sosta, avevano avuto dinamiche che non sono riusciti a recuperare per la partita con la Juventus. Questo però indica che chi è entrato al suo posto ha dimostrato che un piccolo passo è stato fatto, viste le risposte avute. Ad oggi Basic e Mazzocchi sono di nuovo in gruppo, sono abili e arruolati. Correia? Non ancora, ma credo che dalla prossima settimana qualche novità in più ci sarà. Arrivava già da problematiche diverse. Vorrei veramente vederlo, mi sono reso conto che ha qualità che ci possono servire. Per averlo in maniera continua bisogna strutturargli il percorso in maniera diversa, ma ci arriveremo".