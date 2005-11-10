Più o meno come martedì, la coda della quinta di Champions. Nel Novecento avrebbero scritto: rispettata la media inglese.

Paris Saint Germain-Roma 2-2 (Hermoso, Zabarnyi, Dembélé su rigore, Malen su rigore). La panchina del batavo sembra una bestemmia, ma l’idea è del Gasp: e allora, per carità. Con il Real e a Old Trafford era stato rimontato: stavolta, rimontato, rimonta. Con un bouquet di titolari – Malen, Dybala, Cristante – dentro nella ripresa. Uomo su uomo in campo largo e in campo stretto, e vinca il più tosto. Il 9° gol da angolo non sarà piaciuto all’Ego, ma un «rimorchio» come Hermoso è ormai logo, brand.

E Luis Enrique? Senza Kvara e senza Doué, con Dembélé (convalescente) dosatissimo. La pioggia del Parco ha accompagnato e picchiettato un’ordalia che nessuno dei protagonisti è riuscito a domare. Provandoci, però, fino alla fine. Tra i tuffi di Safonov e Svilar; i tocchi di Vitinha e Soulé. Piatto forte, il duello Hakimi-Wesley: da western. Avevano sempre vinto, i bi-campioni d’Europa. E allora: chapeau, Lupa.

Inter-Stoccarda 2-0 (Sucic su rigore, Lautaro Martinez). Alla distanza, con forza. E con zero cali di tensione, al netto dei pericoli ereditati dai tedeschi, ottavi in Bundesliga. Le «vacanze» di Bergamo sono state discusse e bandite. Tutti sul pezzo, nonostante una velocità di crociera qua e là rivedibile: anche per il vuoto in regia (Calhanoglu, Zielinski). L’infortunio muscolare di Bastoni è stato surrogato dall’ingresso di Dimarco. Suo il cross che ha determinato il penalty varista di Vagnoman; suo l’assist per il destro del capitano, al primo squillo dopo la «quarantena». I pali di Thuram e Barella avevano decorato un tempo di palese possesso, salvo le scaramucce introduttive.

Shakhtar, Feyenoord, Stoccarda: non saranno caviale e champagne, ma terzo «picnic» consecutivo.