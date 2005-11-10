C’è una frase che a Torino, sponda bianconera, non ha mai smesso di risuonare come un comandamento scolpito nella pietra: "Vincere non è importante, è l’unica cosa che conta".

Lunedì sera, nella cornice raccolta ed elegante del Cinema Romano, quelle parole hanno ripreso vita, voce e volto, è stato presentato in anteprima "Giampiero Boniperti – L’unica cosa che conta", il primo docufilm ufficiale, destinato poi a diventare una docuserie, firmato da Sky Sport in stretta collaborazione con la famiglia per celebrare l’uomo che ha incarnato la Juventus per oltre settant’anni, prima come calciatore poi come dirigente.

In sala si respirava l’aria delle grandi occasioni, quella delle notti europee al Comunale o delle domeniche di campionato in cui il Presidentissimo sedeva in tribuna, impettito e severo, a scrutinare ogni singolo passaggio.

Accanto ai figli Gianpaolo, Federica e Alessandro, custodi gelosi di una memoria privata finora rimasta dietro le quinte, c’erano uomini che la maglia bianconera l’hanno onorata e difesa: da Giorgio Chiellini a Giancarlo Marocchi, testimoni di un filo rosso che lega generazioni diverse sotto lo stesso, rigoroso codice etico.

Ma il momento più toccante della serata, è rimasto un po' nascosto, ma lo vogliamo evidenziare perchè è quello capace di trasformare la cronaca in pura emozione, ed ha avuto il volto segnato ma fiero di Giuseppe Furino.

Perché nella storia della Juventus c'è una verità non scritta che tutti conoscono, dietro a un Michel Platini c’è sempre stato un Beppe Furino, il mitico capitano di mille battaglie, l'uomo ovunque che incarnava sul prato verde lo spirito operaio e indomabile voluto da Boniperti.

Oggi Furino fa fatica a parlare ed è costretto su una sedia a rotelle, ma non ha voluto mancare. La sua presenza silenziosa e dignitosa in sala è stata la testimonianza più potente d'amore e riconoscenza, l'ennesimo scatto d'orgoglio per esserci, ancora una volta, a onorare la sua Juventus e il suo presidente.

Il racconto, nato da un’idea di Federico Ferri e Omar Schillaci per la regia di Leopoldo Muti e i testi di Sara Cometti con il contributo di Tony Damascelli, rompe finalmente il muro di riserbo che ha sempre avvolto il Boniperti uomo.

Per la prima volta, infatti, gli archivi di famiglia si sono aperti svelando pellicole in Super 8 inedite: immagini sgranate e preziose che restituiscono il padre affettuoso, lontano dal rigore istituzionale delle stanze di Corso Galileo Ferraris, affiancate agli scatti storici di Salvatore Giglio.

Sullo schermo scorre l’epopea di un campione totale, capace di segnare 182 gol in 465 partite con la Juventus (formando con John Charles e Omar Sivori il leggendario Trio Magico) prima di togliersi gli scarpini e indossare la giacca del dirigente, costruendo da presidente una dinastia vincente.

A ricomporre il mosaico delle sue mille sfaccettature intervengono le voci di chi con lui ha condiviso trionfi e sfide, dallo stesso Platini ad Alessandro Del Piero, passando per gli eroi del Mundial '82 come Dino Zoff, Marco Tardelli, Antonio Cabrini e Franco Causio, fino ad Antonio Conte e Fabrizio Ravanelli. E poi il capitolo più intimo e istituzionale, lo storico sodalizio con l’Avvocato Gianni Agnelli, raccontato attraverso le riflessioni di John Elkann e di Giovanni Minoli.

L'attesa per il grande pubblico sta per finire. Il docufilm monografico debutterà in televisione il 19 dicembre 2026 alle 22:45 su Sky Sport Uno (subito dopo il posticipo tra Juventus e Roma) e su Sky Documentaries, oltre che in streaming su NOW.

Sarà il preludio al racconto esteso: dal 15 gennaio 2027, infatti, prenderà il via la docuserie completa in sette puntate (due episodi ogni venerdì fino al 5 febbraio), un viaggio approfondito per ricordare alle nuove generazioni che alla Juventus la vittoria non è mai stata un’abitudine, ma un dovere morale.

Il racconto della serata del giornalista e scrittore Luigi Alfieri:



HO FATTO PIANGERE BEPPE FURINO

Ho avuto la fortuna di partecipare alla presentazione del docufilm di Sky, “Boniperti, l’Unica cosa che conta”. Grazie a mia moglie, avevamo un posto in prima fila di fianco a Giorgio Chiellini e al presidente Gianluca Ferrero. Ma non mi sono particolarmente eccitato. Poi mi son girato e, in fondo alla sala, c’era un signore triste in carrozzina.

L’ho guardato bene. Quell’uomo era Beppe Furino, un tempo, ironia della sorte, il più grande maratoneta del calcio italiano.

Allora sì che mi sono emozionato. Perché, per me, Furino è un mito. Appena finiti i titoli di coda, sono corso da lui. Gli ho detto: posso raccontarle una storia? Lui mi ha fatto cenno di sì perché a parlare non ci riesce più.

“Ero un ragazzino - ho cominciato - ero al Tardini di Parma, squadra di, allora, serie C, per vedere l’amichevole con la Juve. Una notturna. A un certo punto, uno scarpone del Parma fa un rinvio alla “viva il parroco”. La palla si perde nel buio sopra le luci dei riflettori. Ricompera nella zona di cielo sopra la tua testa. Alzi gli occhi al cielo, fai due passi avanti. Ti fermi; continui a guardare in alto e intanto la palla si incolla alla punta del tuo piede. Il più bello stop che io abbia visto nella mia vita. E di campioni ne ho osservati giocare dal vivo: Maradona, Baggio, Falcao, Careca, Zico, Totti, Del Piero…”.

Beppe mi sussurra qualcosa che non riesco a capire, ma forse indovino.

E gli dico: “Non si vincono otto scudetti solo correndo”.

Dagli occhi del capitano della più grande Juventus di sempre, scendono un paio di lacrime e parte un abbraccio da mediano. Non resisto. Scatto un selfie.

Quando vedrete su Sky la serie dedicata a Boniperti, non dimenticate che dietro a un Platini, c’è sempre un Furino; e quel Furino lì è capace di fare stop da Platini.