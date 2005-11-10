La Juventus nel prossimo calciomercato di gennaio andrà alla ricerca del nuovo attaccante da regalare a Spalletti per soddisfarne le richieste di carattere tecnico su quello 'striker da pallata' che ormai ha finito per diventare una sorta di stereotipo nel mondo che racconta le vicende della Vecchia Signora.

L'identikit dalle parole di Spalletti

Il tema è stato portato all'attenzione a inizio novembre, alla vigilia della partita di Europa League contro l'AZ. Diceva Spalletti: "Centravanti ci potete mettere chi vi pare ma son tutti giocatori di movimento. Nessuno è striker, da palla addosso e ti restituisce una palla giocabile da qualsiasi palla gli tiri addosso". Un identikit piuttosto chiaro, che riconduce alla figura di una prima punta classica. Parole verso le quali ha rincarato a margine del 4-0 al Venezia di domenica scorsa: "C'è bisogno di gente fisica, che riceva la pallata addosso e sappia giocare con le mani addosso del centrale avversario". O ancora: "Ci vuole gente fisica che vinca i duelli ed esca dalle mini prigioni che ci sono in campo". Ieri ha provato a gettare acqua sul fuoco ma la caccia al nome del pivot è già scattata.

Il profilo più indicato è quello di Sorloth

Guardando ai vari attaccanti accostati alla Juventus per il mercato di gennaio, il giocatore che più si avvicina al ruolo di riferimento è senza dubbio Alexander Sorloth. Il norvegese dell'Atletico Madrid era stato corteggiato già in estate, ora a gennaio potrebbe esserci l'affondo decisivo. Magari con l'aiuto di Nico Gonzalez, che potrebbe fare da contropartita e vestire di nuovo la casacca dell'Atleti...