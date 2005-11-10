Inter-Stoccarda 2-0: il tabellino della gara
Alessio De Silvestro
Ecco di seguito il tabellino della gara:
Inter (3-5-2): J. Martinez; Bisseck, Akanji, Bastoni (40' Dimarco); Spence, Barella (40' st Stankovic), Sucic, Mkhitaryan (23' st Jones), Carlos Augusto; P. Esposito (40' st Diouf), Thuram (23' st Lautaro). A disposizione: Di Gennaro, Provedel, Stones, Luis Henrique, Pavard, Bovo, Lavelli. All.: Chivu
Stoccarda (3-4-2-1): Seimen; Jeltsch (25' st Jaquez), Chabot, Hendriks; Vagnoman (19' st Leweling), Nartey (25' st Stiller), Spalt, Mittelstädt; El Khannouss (38' st Tiago Tomas), Führich (19' st Undav); Demirovic. A disposizione: Bredlow, Al-Dakhil, Karazor, Pejcinovic, Prömel, Assignon, Sauer. All.:Hoeness
Arbitro: Letexier (Fra)
Marcatori: 11' st Sucic rig. (I), 29' st Lautaro (I)
Ammoniti: Thuram (I), Jeltsch (S), Akanji (I)