In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, Empoli Football Club promuove una serie di iniziative speciali per sensibilizzare e mantenere alta l’attenzione su un tema di fondamentale importanza. Un progetto che nasce dalla volontà del Club di prendere posizione in modo chiaro e concreto, dando il proprio contributo alla diffusione di una cultura fondata sul rispetto, sulla consapevolezza e sul contrasto a ogni forma di violenza.

Nel prossimo impegno casalingo contro l’Hellas Verona, in programma sabato 28 novembre alle ore 15.00 al Carlo Castellani Computer Gross Arena, l’Empoli scenderà in campo con i nomi e i numeri sulle maglie e sui pantaloncini di colore rosso, con le divise indossate dagli azzurri che saranno successivamente messe all’asta su CharityStars.

Inoltre, nella gara contro gli scaligeri, le due squadre saranno accompagnate al momento dell’ingresso in campo da 23 volontarie del Centro Aiuto Donna Lilith delle Pubbliche Assistenze Riunite di Empoli. Un gesto simbolico, ma dal forte significato, che il Club ha voluto promuovere per ribadire la propria vicinanza a tutte le donne vittime di violenza e contribuire a mantenere alta l'attenzione su un fenomeno purtroppo ancora troppo diffuso. Empoli Football Club è al loro fianco oggi, come ogni giorno, con la consapevolezza che la violenza non è mai una questione privata: riguarda tutti. Contrastarla è una responsabilità condivisa, che richiede l'impegno di ciascuno. Insieme, per dire basta.

Il Centro Aiuto Donna Lilith delle Pubbliche Assistenze Riunite di Empoli è un Centro antiviolenza per donne e minori, nato nel 2002 in risposta alle numerose richieste di aiuto da parte di donne che si erano rivolte all'Associazione e su richiesta del Comune di Empoli. È un luogo di ascolto, relazione e sostegno per le donne che vivono situazioni di difficoltà legate a violenza psicologica, economica, fisica e sessuale o a episodi di stalking. Il Centro offre gratuitamente, nel rispetto dell'identità culturale e della libera scelta personale, supporto psicologico, consulenza legale e accoglienza protetta nei casi in cui l'incolumità della donna sia fortemente a rischio, garantendo sempre anonimato e riservatezza.

I numeri del 2026 raccontano una realtà che non può lasciare indifferenti. Dal 1° gennaio al 31 ottobre, secondo il report del Centro, sono state 269 le nuove donne prese in carico da Lilith. Un dato che si avvicina al numero delle 286 donne accolte nell'intero 2025, alle quali si aggiungono le oltre 100 già seguite dagli anni precedenti. A Empoli sono presenti 12 strutture di accoglienza, nelle quali viene garantita ospitalità protetta nel rispetto dell'anonimato e della riservatezza. Attualmente sono 64 le donne ospitate e 68 i minori accolti insieme alle loro mamme. Sul territorio sono inoltre attivi 14 sportelli di ascolto. Il Centro Aiuto Donna Lilith offre un servizio articolato che comprende ascolto telefonico 24 ore su 24, sostegno psicologico e assistenza legale, percorsi personalizzati per uscire dalla violenza, accoglienza protetta e supporto alle donne e ai loro figli.

Chiedere aiuto è un diritto. Il Centro Aiuto Donna Lilith è contattabile al numero 0571 725156, con reperibilità 24 ore su 24, oppure attraverso il numero nazionale antiviolenza 1522.

Empoli Football Club, nella gara disputata ieri contro il Benevento, ha inoltre aderito alle iniziative promosse dalla Lega Serie B, attraverso B4People – Piattaforma per la Sostenibilità Sociale e Ambientale, per contribuire a diffondere consapevolezza su un tema che riguarda l'intera società. Su tutti i campi della Serie BKT è tornato protagonista l'iconico Pallone Rosso, emblema della campagna e realizzato da Kappa®, che dal 2021/2022 accompagna la Lega nelle progettualità che la vedono impegnata nel contrasto alla violenza sulle donne. Durante il cerimoniale pre-gara, i calciatori sono entrati in campo accompagnati da ragazze, mentre il capitano ha indossato una fascia appositamente realizzata per B4Love e le divise di gioco sono state arricchite dalla patch dedicata alla campagna.

Empoli Against Violence. Insieme, contro ogni forma di violenza!