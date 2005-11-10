Le partite di oggi: il programma di lunedì 23 novembre
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Giacomo Iacobellis
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Oggi alle 04:30Altre Notizie
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23.11.2026 04:30Altre Notizie
In campo anche la Serie C, con Lecco-Lumezzane e Grosseto-Guidonia. Chiude il programma spagnolo la sfida tra Levante ed Elche.
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Serata di calcio con appuntamenti in programma in Inghilterra, Italia e Spagna. In Premier League il Brentford ospita l'Everton, mentre in Serie A riflettori puntati sulla sfida tra Monza e Fiorentina. Di seguito gli incontri da non perdere questo lunedì 23 novembre.
PREMIER LEAGUE
21:00 Brentford-Everton
SERIE A
20:45 Monza-Fiorentina
SERIE C – GIRONE A
20:45 Lecco-Lumezzane
SERIE C – GIRONE B
20:30 Grosseto-Guidonia
LALIGA
21:00 Levante-Elche
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