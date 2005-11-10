Un video scherzoso pubblicato in estate sui social, un'indiscrezione lanciata in diretta televisiva e una secca smentita ufficiale.

Il caso legato all'intervento chirurgico agli occhi di Nicolas Pepe ha acceso il fine settimana del calcio spagnolo, trasformandosi in poche ore da curiosità virale a un vero e proprio scontro tra il Villarreal e la stampa iberica.

La scintilla in diretta TV e l'ironia dei media

Tutto è esploso domenica 22 novembre, durante la trasmissione televisiva della sfida tra Barcellona e Villarreal su DAZN Spagna.

Nel corso del collegamento, i telecronisti hanno raccontato che l'operazione agli occhi a cui l'esterno ivoriano si era sottoposto nel mese di ottobre, costringendolo a saltare cinque gare ufficiali, fosse la diretta conseguenza di una bravata estiva, ad agosto, infatti, Pepe aveva pubblicato su Snapchat un filmato in cui osservava l'eclissi solare in Spagna senza gli appositi occhiali protettivi, scherzando con i tifosi francesi.

In un attimo, l'indiscrezione ha fatto il giro del web.

Nei primi minuti successivi al fischio finale, i principali portali sportivi spagnoli e i programmi radiofonici hanno cavalcato l'onda con toni leggeri e ironici, sui canali social di Marca sono apparsi commenti sarcastici sul fatto che l'attaccante, pur di ammirare l'eclissi, avesse finito per guardare le partite dal divano di casa, mentre negli studi di Radio MARCA l'intera vicenda veniva etichettata come "surreale", alimentando l'ilarità degli opinionisti e trasformando gli occhi dell'ex Arsenal in trending topic nazionale.

L'esplosione del club e il dietrofront delle redazioni

Quello che per i media sembrava un semplice aneddoto colorito ha però mandato su tutte le furie sia il diretto interessato sia i vertici del "Sottomarino Giallo".

Come ricostruito dal quotidiano AS, il clamore mediatico e le battute circolate in rete hanno fatto esplodere il malcontento nello spogliatoio e in società, infastiditi dalla leggerezza con cui venivano diffuse notizie infondate sulla salute di un tesserato.

In serata è così arrivato il comunicato ufficiale del Villarreal.

Una nota dai toni duri, ripresa tempestivamente da tutte le testate nazionali, da Mundo Deportivo a Superdeporte, fino a 20minutos, in cui il club ha smentito categoricamente qualsiasi legame tra l'intervento oculistico e l'eclissi solare, chiarendo che l'operazione era stata pianificata da tempo per ragioni cliniche ben precise.

Soprattutto, la società ha rivolto un richiamo esplicito ai giornalisti, chiedendo "rigore e responsabilità" nel trattare questioni mediche.

Un monito che ha costretto le redazioni spagnole a un immediato dietrofront, archiviando i toni ironici per ricordare come già lo scorso 10 ottobre, alla vigilia della gara contro il Real Madrid, il club avesse regolarmente annunciato la natura programmata dell'intervento.