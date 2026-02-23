Italia U16, domani e giovedì arriva il Belgio, i convocati di Pasqual
Nuovo impegno per la nazionale under 16, attesa per una doppia amichevole contro il Belgio, domani alle ore 14.30 (diretta su Vivo Azzurro TV) e giovedì 26 febbraio (ore 11) nell'impianto del Riano Athletic Center.
Il tecnico Manuel Pasqual ha convocato 22 calciatori classe 2010:
Portieri
Umberto Costante (Inter), Tommaso Vischi (Monza);
Difensori
Christian Bacuzzi (Milan)*, Mattia Barbone (Fiorentina), Dennis Beldenti (Union Brescia), Giuseppe Cafasso (Lecce), Daniel Ethan Colombo (Virtus Entella), Lorenzo Dattilo (Roma), Diego Lucarelli (Inter), Jeff Odje (Atalanta)
Centrocampisti
Jody Ardeni (Bologna), Noham Blandina (Club Brugge), Cristian Norelli (Cremonese), Edoardo Rastello (Juventus), Gabriele Tufaro (Juventus)
Attaccanti
Francesco Bertuzzo (Bologna)**, Federico Croci (Fiorentina), Leandro Dos Santos Braga (Roma), Fortune Egharevba (Hellas Verona), Michele Elena (Lazio), Lorenzo Matera (Sassuolo), Giuseppe Pipitò (Juventus)
