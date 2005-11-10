Lazio-Monza 3-1: il tabellino della gara
Alessio De Silvestro
Ecco di seguito il tabellino della gara:
Lazio (4-3-3): Mandas; Floriani Mussolini, Doekhi (8’ st Diogo Leite), Provstgaard (15’ st Sutalo), Nuno Tavares (30’ st Pedraza); Frattesi (15’ st Dele-Bashiru), Belahyane, Taylor; Isaksen, Noslin (30’ st Pinamonti), Zaccagni. A disp.: Motta, Renzetti, Lazzari, Farcomeni, Przyborek, Cataldi, Serra. All.: Gattuso
Monza (3-4-2-1): Tornqvist; Kouadio, Lucchesi, Carboni (1’ st Maye); Birindelli, Folorunsho (1’ st Foe Ondoa), Akinsanmiro, Mangas (25’ st Bakoune); Ngonge (36’ pt Goglichidze), Zeballos (1’ st Dany Mota); Varela. A disp.: Strajnar, Thiam, Antov, Colombo, Mout, Cutrone, Colpani, Robinson. All.: Juric
Arbitro: Collu
Marcatori: 3’ Nuno Tavares (L), 23’ Isaksen (L), 46’ Goglichidze (M), 88’ Pinamonti (L)
Ammoniti: Doekhi (L), Provstgaard (L), Diogo Leite (L), Carboni (M)
Espulsi: Lucchesi (M)