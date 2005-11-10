Ventidue partite, dieci gol e due assist: sono i numeri che raccontano il grande momento di Vedat Muriqi, tornato protagonista assoluto dopo aver riconquistato l'affetto dei tifosi del Fenerbahçe. Il centravanti kosovaro, già idolo ai tempi della sua prima esperienza in Turchia e poi protagonista anche a Maiorca, sta vivendo una nuova giovinezza a 32 anni.

Il club di Istanbul lo ha inseguito a lungo in estate e oggi sta raccogliendo i frutti di quella scelta. Le sue prestazioni spiegano anche perché Romelu Lukaku abbia trovato sempre meno spazio nelle gerarchie offensive della squadra, soprattutto nelle notti europee.

Numeri importanti tra campionato e Champions

In campionato Muriqi ha collezionato 12 presenze, di cui 5 da titolare, realizzando 6 reti. In Champions League il rendimento è altrettanto significativo: 5 partite disputate, 4 dal primo minuto e 2 gol, entrambi arrivati in momenti fondamentali. Il "Pirata" è stato decisivo nelle ultime due sfide contro Liverpool e Shakhtar, dopo aver già lasciato il segno nei preliminari contro il Lione.

Un attaccante ritrovato dopo l'esperienza alla Lazio

La carriera di Muriqi racconta anche di un talento forse non completamente valorizzato durante la parentesi alla Lazio, dove non è riuscito a esprimere il suo potenziale. In altre realtà, prima Maiorca e ora nuovamente Fenerbahçe, ha trovato il contesto ideale per esaltare le sue qualità. Oggi il centravanti kosovaro raccoglie i frutti del lavoro e fa sognare i tifosi.