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Lecce-Bologna 1-2: il tabellino della gara

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Alessio De Silvestro
Oggi alle 17:27Altre Notizie
autore Alessio De Silvestro
11.10.2026 17:27Altre Notizie
Fonti preferite
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Ecco di seguito il tabellino della gara:

Lecce (4-3-3): Falcone; D.Veiga, Siebert, T.Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ilic (36’ Ngom), Maleh (34’ st Gandelman); Pierotti (17’ st N’Dri), Esteban (17’ st Geubbels), Fatah (34’ st Monteiro). All.: Di Francesco

Bologna (3-4-2-1): Pessina; Darmian, Casale, Heggem (10’ st Helland); Zortea, Ferguson, Pobega (17’ st El Azzouzi), Miranda (36’ st Alhassane); Orsolini, Cambiaghi (36’ st Bernardeschi); Piccoli (17’ st Enem). All.: Palladino

Marcatori: 17’ Orsolini (B), 64’ Fatah (L), 75’ Enem (B)

Ammoniti: Ilic (L), Esteban (L), Heggem (B), Maleh (L), El Azzouzi (B)

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