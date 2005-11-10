Lecce-Bologna 1-2: il tabellino della gara
autore
Alessio De Silvestro
Alessio De Silvestro
Oggi alle 17:27Altre Notizie
autore Alessio De Silvestro
11.10.2026 17:27Altre Notizie
TUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Ecco di seguito il tabellino della gara:
Lecce (4-3-3): Falcone; D.Veiga, Siebert, T.Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ilic (36’ Ngom), Maleh (34’ st Gandelman); Pierotti (17’ st N’Dri), Esteban (17’ st Geubbels), Fatah (34’ st Monteiro). All.: Di Francesco
Bologna (3-4-2-1): Pessina; Darmian, Casale, Heggem (10’ st Helland); Zortea, Ferguson, Pobega (17’ st El Azzouzi), Miranda (36’ st Alhassane); Orsolini, Cambiaghi (36’ st Bernardeschi); Piccoli (17’ st Enem). All.: Palladino
Marcatori: 17’ Orsolini (B), 64’ Fatah (L), 75’ Enem (B)
Ammoniti: Ilic (L), Esteban (L), Heggem (B), Maleh (L), El Azzouzi (B)
Articoli correlati
Monza, Juric: "Primo tempo pessimo, non mi è piaciuto nulla. Mandas fenomenale, peccato"
Lazio, Pinamonti: "Nell'abbraccio con Gattuso c'è tutto, mi ha dato tanto fiducia"
Monza, Juric: "Tutti gli elementi su cui abbiamo lavorato non si son visti. Primo tempo bruttissimo"
Probabili formazioni Serie A, le ultime sulla 6ª giornata di campionato
Altre notizie Altre Notizie
Oggi
14:06 Altre Notizie
Javier Zanetti ai giovani della Winners Cup: "Siete tutti vincitori. Vostra forza esempio per tutti"
09:28 Altre Notizie
La politica dei contratti extra-large, Cole Palmer guadagna il massimo e sposa i Blues a vita
09:15 Altre Notizie
Nico Gonzalez, dalle critiche al contratto blindato. Storia di un riscatto bianconero