Lecce-Cremonese 2-1: il tabellino della gara
Ecco di seguito il tabellino della gara:
Lecce (4-3-3): Falcone; Danilo Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly (44' st Fofana), Ramadani, Ngom; Pierotti (34' st Jean), Stulic (20' st Cheddira), Banda (33' st Gandelman). A disp.: Früchtl, Samooja, Ndaba, Sala, N'Dri, Pérez, Helgason, Sottil, Marchwinski. All.: Di Francesco
Cremonese (3-5-2): Audero; Folino, Bianchetti (1' st Zerbin), Luperto; Barbieri, Thorsby (17' st Okereke), Maleh, Vandeputte (1' st Payero), Pezzella (29' st Sanabria); Vardy (1' st Djuric), Bonazzoli. A disp.: Silvestri, Nava, Floriani, Ceccherini, Faye, Grassi, Bondo. All.: Nicola
Arbitro: Sozza
Marcatori: 22' Pierotti (L), 38' rig. Stulic (L), 2' st Bonazzoli (C)
Ammoniti: Bianchetti (C), Siebert (L), Djuric (C), Luperto (C)
Espulsi: Pezzella (C)