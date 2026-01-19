Lutto nel calcio laziale, muore in un incidente Umberto D'Epifanio

Il 61enne era residente nella zona di Finocchio. Dipendente Ama aveva allenato numerose squadre romane

Un incidente stradale verificatosi lungo la Casilina nella notte fra venerdì e sabato 17 gennaio ha avuto conseguenze fatali per Umberto D'Epifanio, una figura conosciuta nel calcio laziale che è rimasta coinvolta nel sinistro che ha interessato il suo veicolo.

Questo tragico evento ha avuto un impatto significativo sul panorama calcistico della nostra area, considerando il passato di D'Epifanio con squadre come Romulea, Atletico Torrenova, Borghesiana, Kolbe Ponte Mammolo e Alessandrino.

Quest'ultima ha voluto onorarlo con un messaggio diffuso sui propri canali social: "Con tristezza e grande dolore - è scritto nel post - la Società annuncia la devastante perdita di Umberto D’Epifanio, allenatore della squadra dei ragazzi nati nel 2016 per la stagione sportiva 2024/2025.