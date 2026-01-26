Calciomercato Inter, Recalcati: "Ivan Perisic è la scelta"

L'Inter ha scelto Ivan Perisic e Ivan Perisic ha scelto l'Inter. L'esterno croato dovrà aspettare ancora qualche giorno per capire le intenzioni del PSV, il club olandese dove attualmente milita e dove rivive una seconda giovinezza.

I tifosi dell'Inter, non tutti, non sarebbero d'accordo per l'età, ma Perisic è la scelta migliore che l'Inter potrebbe fare. Conosce l'ambiente, ha esperienza e gioca a calcio, non fa presenza, lui gioca a calcio.

Tutti i nomi usciti fino ad oggi, Cancelo a parte, non potevano arrivare il lunedì e giocare il martedì come titolari, lui può. Questo è quello che Chivu ha sempre voluto e chiesto.

Il croato compirà a breve 37 anni, è integro e può dare una grossa mano alla squadra. Ho letto commenti che parlavano di squadra vecchia, ma la squadra vecchia ad oggi è in Champions League e al comando del campionato.

Tra qualche mese diversi "over" lasceranno la squadra e se un "vecchietto" del calibro di Perisic dovesse rimanere non ci sarebbe nulla di anormale.

Gli stessi che criticano l'Inter per questa possibile mossa, sono gli stessi che hanno elogiato la stagione di Modric e scritto meravigliose parole sul possibile apporto che De Bruyne avrebbe portato a Napoli. Se al posto di Perisic ci fosse stato in trattativa un giocatore come Lewandowski nessuno avrebbe fiatato, per dire un "over forte a caso".

Perisic potrebbe non rimanere all'Inter 5 mesi, ma subito o successivamente prolungare fino al 30/06/2027. Ricordiamoci che uno dei migliori acquisti estivi è Akanji, molto più "over" di Luis Henrique, Diouf o magari per fare un passo indietro Palacios.

A volte l'età conta ma non del tutto.