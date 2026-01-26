Le partite di oggi: il programma di lunedì 26 gennaio
Si chiude questo lunedì sera il 22° turno di Serie A, che alle ore 20.45 vedrà l'Hellas Verona ricevere la visita dell'Udinese. In campo anche la Serie C e gli altri principali campionati europei per i rispettivi monday night. Di seguito il programma calcistico del 26 gennaio:
Premier League – Inghilterra
21:00 Everton – Leeds
Serie A – Italia
20:45 Verona – Udinese
Serie C – Girone A – Italia
20:30 L.R. Vicenza – Cittadella
20:30 Lecco – Inter U23
Liga Portugal – Portogallo
21:15 FC Porto – Gil Vicente
LaLiga – Spagna
21:00 Girona – Getafe
