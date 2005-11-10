Paris Saint-Germain-Roma, i convocati di Gasperini: out Rensch. Lesione all'adduttore
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Lorenzo Di Benedetto
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Oggi alle 17:30Serie A
autore Lorenzo Di Benedetto
24.11.2026 17:30Serie A
Il tecnico giallorosso ha diramato la lista dei giocatori che partiranno per la Francia dove domani affronteranno i campioni d'Europa.
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Alla vigilia della sfida di Champions League contro il Paris Saint-Germain a Parigi, il tecnico della Roma, Gian Piero Gasperini, ha diramato la lista dei convocati. Assente Rensch che ha riportato una lesione di grado intermedio dell’adduttore lungo di sinistra. Non si tratta di una ricaduta dell'infortunio rimediato nel primo tempo della gara di Manchester contro lo United prima della sosta. L'olandese aveva riportato infatti un altro problema in quell'occasione.
Portieri: Svilar, Gollini, De Marzi.
Difensori: Koulierakis, Ndicka, Molina, Hermoso, Mancini, Balerdi, Wesley, Lulli, Ghilardi.
Centrocampisti: Cristante, De Roon, Kone, Pisilli, Mora.
Attaccanti: Castro, Malen, Soulé, Dybala.
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