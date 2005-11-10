Di Michele sulla Juventus: "Cagliari sorpresa, ma la Juve ha bisogno di punti"

L'ex calciatore e tecnico David Di Michele ha parlato ai microfoni della radio di Tuttomercatoweb.com, durante Maracanà. Ed è partito da Nico Paz: "Hanno qualità diverse, Nico Paz è in un club con giocatori di prospettiva. Le sue qualità stanno venendo fuori, la differenza ora è che Dybala era più incisivo sotto porta, Nico Paz ha più un gioco corale, più assist che gol. Ma se trova questo, può superare Dybala".

Chi pesa di più in questa partita?

"Difficile da dire. Sono giocatori fondamentali, fisicamente tutti e due vorranno mettere la firma, ma oggi dico Dybala".

Juve a Cagliari con un attacco che fatica:

"Dopo due settimane di sosta non è facile ripetersi. Il Cagliari sta facendo qualcosa di bello, penso che neanche loro si aspettassero un inizio così. Pisacane si sta mettendo in evidenza, prepara bene le partite, sa compattare il gruppo, ma dall'altra parte c'è un Juve che ha bisogno di punti e deve ritrovare gli attaccanti. E per la legge dei numeri prima o poi il Cagliari prenderà più gol".