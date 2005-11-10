A settembre è successo anche alla Fiorentina. Tre giornate, tre sconfitte, Fabio Grosso esonerato e Paolo Vanoli richiamato pochi mesi dopo l'addio. Una scelta drastica, presa quando il campionato era appena cominciato ma la situazione aveva già assunto contorni preoccupanti.

Nel calcio funziona spesso così. Una squadra entra in una serie negativa, la classifica peggiora, l'allenatore finisce sotto pressione. Quando arriva l'esonero, tutto ciò che succede subito dopo viene inevitabilmente letto alla luce del cambio. Se il nuovo tecnico vince all'esordio, la parola arriva quasi da sola: scossa.

È una spiegazione intuitiva. Cambia l'allenatore, cambiano le gerarchie, qualcuno ritrova spazio, lo spogliatoio sembra respirare un'aria diversa. Stabilire quanto tutto questo incida davvero sui risultati è però molto meno semplice.

Negli ultimi vent'anni diversi studi hanno provato a isolare l'effetto del cambio in panchina. Uno dei più ampi è stato pubblicato proprio nel 2026 e ha analizzato 331 sostituzioni di allenatori nei principali campionati europei.

Perché il momento dell'esonero può ingannare

Quasi nessun tecnico viene mandato via mentre la squadra sta attraversando un periodo normale. L'esonero arriva di solito nel punto peggiore: tre, quattro o cinque partite nelle quali i risultati precipitano.

Dentro una crisi possono esserci problemi evidenti, ma anche episodi meno controllabili. Un rigore sbagliato, un'espulsione, un palo, un calendario complicato, un errore individuale che decide una partita equilibrata. Se questi eventi si concentrano nello stesso periodo, il rendimento può scendere molto al di sotto di quello abituale.

Gli statistici parlano di regressione verso la media. Dopo una sequenza particolarmente negativa, è probabile che i risultati successivi tornino almeno in parte verso valori più normali.

Ed è proprio lì che spesso arriva il nuovo allenatore

Se una squadra che raccoglie abitualmente 1,3 punti a partita ne ottiene 0,4 per cinque gare e, dopo l'esonero, torna a 1,2, la tentazione è attribuire l'intera risalita al cambio. Il problema è che non sappiamo cosa sarebbe successo lasciando in panchina il tecnico precedente.

Per capirlo servono squadre con un andamento simile che abbiano fatto una scelta diversa.

331 cambi di allenatore analizzati in Europa

È il metodo seguito dallo studio pubblicato nel luglio 2026 sul Journal of Sports Sciences. Erik Lundkvist, Stefan Holmström, Alexandra Pérez-Ferreirós e Anton Kalén hanno raccolto 331 cambi di allenatore avvenuti durante la stagione nelle prime e seconde divisioni di Inghilterra, Spagna, Germania, Italia e Francia. (Il periodo analizzato va dal 2017/18 al 2021/22.)

Per ogni squadra che aveva deciso di esonerare, i ricercatori hanno individuato club con una traiettoria molto simile nelle cinque gare precedenti ma che avevano scelto di proseguire con lo stesso tecnico. Il confronto, quindi, riguardava squadre reduci da crisi comparabili.

Prima dell'esonero il crollo dei risultati era evidente. La media dei punti per gara passava progressivamente da 1,28 a 0,34. Gli expected points utilizzati dallo studio, basati sulle probabilità pre-partita del Soccer Power Index di FiveThirtyEight, oscillavano invece molto meno. In pratica, i punti diminuivano molto più rapidamente di quanto facesse la valutazione della forza della squadra.

Dopo il cambio arrivava la risalita. Fin qui nulla di sorprendente. Il dato interessante è che recuperavano terreno anche le squadre che avevano tenuto il proprio allenatore. Nelle dieci gare successive gli studiosi non hanno trovato differenze statisticamente significative tra i due gruppi, né nei punti conquistati né negli expected points. Le squadre miglioravano. Solo che succedeva anche senza esonero.

La Serie A e uno studio nato più di quindici anni fa

La stessa questione era stata affrontata in Italia da Maria De Paola e Vincenzo Scoppa, economisti dell'Università della Calabria. Il loro lavoro prendeva in considerazione cinque stagioni di Serie A, dal 2003/04 al 2007/08, per un totale di 1.826 partite e 40 cambi di allenatore a stagione in corso.

Il confronto immediato sembrava premiare la decisione delle società: dopo l'esonero aumentavano i punti medi, migliorava leggermente la differenza reti e crescevano anche i gol segnati. Gli autori, però, sottolineavano quanto fosse pericoloso fermarsi a quel confronto. Il tecnico veniva sostituito proprio dopo una fase eccezionalmente negativa, quindi una parte del recupero successivo poteva dipendere dal semplice ritorno verso prestazioni più normali.

Una volta corretti statisticamente il momento del cambio, la forza degli avversari e altri fattori, l'effetto positivo sui risultati perdeva consistenza. Era un calcio molto diverso da quello di oggi e il campione appartiene ormai a un'altra epoca. Quel lavoro resta comunque utile perché aveva già individuato il nodo centrale della questione: osservare ciò che accade dopo un esonero non basta per sapere quanto dipenda dall'esonero stesso.

L'Eredivisie, il gruppo di controllo e le quote

Nel 2016 Jan van Ours e Martin van Tuijl hanno seguito una strada simile studiando quattordici stagioni del campionato olandese. Anche lì le squadre tendevano a migliorare dopo il cambio di allenatore. Il confronto con formazioni che avevano vissuto una crisi analoga senza esonerare il tecnico mostrava però una risalita molto simile.

Il lavoro olandese introduceva inoltre una misura interessante delle aspettative prima della partita. C'è un dettaglio interessante nel metodo. Per misurare quanto una squadra stesse andando peggio del previsto, i ricercatori hanno usato anche le quote dei bookmaker, considerate una misura delle aspettative sul risultato di ogni partita. Chi segue le scommesse italia conosce bene questo ragionamento: le quote non raccontano cosa succederà, ma cosa ci si aspetta che succeda. Ed è proprio lo scarto tra attese e risultati che spinge una società verso l'esonero.

Nel paper le quote venivano trasformate in probabilità di vittoria, pareggio e sconfitta e utilizzate per confrontare rendimento atteso e rendimento reale. Uno scarto particolarmente negativo era associato a una maggiore probabilità di cambio in panchina. Per gli studiosi era soprattutto uno strumento per evitare di mettere sullo stesso piano squadre con valori molto differenti. Perdere tre partite consecutive non significa infatti la stessa cosa per una formazione attesa in lotta per il titolo e per una neopromossa.

Le ricerche più recenti non danno una risposta unica

La letteratura successiva ha ampliato campioni e metodi senza arrivare a una regola valida per tutti. Nel 2024 uno studio pubblicato sullo *Scottish Journal of Political Economy* ha esaminato i cambi di allenatore nei campionati professionistici di quattro Paesi europei. Gli autori hanno distinto tra esoneri e dimissioni e hanno confrontato squadre con caratteristiche il più possibile simili.

Il risultato medio offriva poca o nessuna evidenza di un miglioramento immediato dopo il cambio. Sul periodo più lungo emergeva però la possibilità che alcuni tecnici producessero effetti positivi, soprattutto quando riuscivano a lavorare con continuità.

Sempre nel 2024 una review sistematica ha raccolto 24 studi dedicati agli effetti del cambio di allenatore nel calcio professionistico maschile. Il quadro era meno netto di quanto possa sembrare leggendo un singolo paper. Alcune ricerche trovavano piccoli benefici nel breve periodo; altre non rilevavano differenze significative; altre ancora segnalavano risultati differenti a seconda del campionato, del momento dell'esonero o del metodo utilizzato. Questo rende difficile trasformare i numeri in una sentenza generale.

Ci sono casi in cui il cambio funziona davvero

Una media statistica non può raccontare tutto ciò che accade dentro uno spogliatoio. Un allenatore può aver perso la fiducia della squadra. Può esserci una frattura con alcuni giocatori, oppure un sistema tattico che valorizza poco le caratteristiche della rosa. In casi simili, sostituire il tecnico può avere effetti molto concreti. Cambiano anche le persone. Un nuovo allenatore può recuperare un giocatore finito ai margini, dare responsabilità diverse a un giovane, abbassare o aumentare la linea difensiva, passare da una difesa a quattro a una a tre, modificare il modo di pressare.

Non tutti i successori, poi, hanno lo stesso valore. Un effetto medio vicino allo zero può essere il risultato di cambi molto riusciti e altri completamente sbagliati che, sommati insieme, finiscono per compensarsi. È uno dei motivi per cui i dati descrivono bene una tendenza generale ma molto meno il singolo caso. Una società deve quindi giudicare ciò che vede tutti i giorni: allenamenti, rapporti interni, condizione dei giocatori, qualità delle prestazioni e possibilità di trovare sul mercato un tecnico realmente più adatto.

La prima vittoria racconta poco

Il momento più ingannevole resta probabilmente l'esordio. Una squadra arriva da quattro sconfitte, cambia allenatore e vince immediatamente. Dal punto di vista narrativo il collegamento è quasi inevitabile. È successo tante volte e continuerà a succedere.

Una singola partita, però, offre pochissime informazioni. Lo studio del 2026 ha seguito le squadre per dieci incontri dopo l'esonero. Il lavoro pubblicato nel 2024 ha utilizzato anche finestre temporali più lunghe. In entrambi i casi non emerge un vantaggio medio consistente immediatamente attribuibile al cambio. Per valutare un nuovo tecnico avrebbe più senso osservare come cambia il rendimento nel corso delle settimane: occasioni create e concesse, qualità della fase difensiva, risultati contro avversari dello stesso livello, utilizzo della rosa e continuità delle prestazioni. La prima vittoria può essere l'inizio di qualcosa. Oppure può arrivare semplicemente alla fine di una serie nella quale quasi tutto era girato male.

La "scossa" esiste, ma non può diventare una spiegazione automatica

Le società continueranno a cambiare allenatore. In molti casi avranno ottime ragioni per farlo.Quando una stagione rischia di compromettersi, aspettare può essere pericoloso. E nessun modello statistico conosce fino in fondo ciò che succede dentro un centro sportivo o uno spogliatoio.Le ricerche servono però a ridimensionare un automatismo molto diffuso. Una squadra perde, cambia tecnico e torna a vincere: le tre cose possono essere collegate, ma non è detto che lo siano nella misura che immaginiamo.

Lo studio europeo pubblicato nel 2026 lo mostra con particolare chiarezza. I risultati delle squadre peggioravano drasticamente prima degli esoneri mentre le loro prestazioni attese restavano più stabili; una volta toccato il fondo, il recupero arrivava anche tra chi aveva scelto di non cambiare. La famosa scossa può dunque esistere. A volte è evidente e dura mesi. Altre volte si esaurisce dopo una partita. Per capire quale delle due situazioni abbiamo davanti serve soprattutto tempo. Ed è proprio ciò che nel calcio, quando la classifica comincia a fare paura, spesso manca.