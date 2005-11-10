Gennaro Gattuso tatticamente è sottovalutato, parola di Angelo Gregucci, ex difensore della Lazio e storico collaboratore di Roberto Mancini che ha rilasciato un'intervista al Corriere della Sera (edizione Roma). "Sì. Con il Milan, una delle due partite che non ha vinto, il piano partita era perfetto. Mi sembra innovativo, tanti con lui sono migliorati. È un tecnico esigente. So che chiede molto pure a massaggiatori, fisioterapisti e altri".

Guarda un po'

Per analizzare il percorso di crescita imperioso dei biancocelesti in campionato, trasformatosi in lotta Scudetto ormai, per la prima posizione e lo stacco su Roma e Inter. C'è un aspetto, più di altri, a sorprendere Gregucci: "La difesa", la risposta immediata. "Partiti Gila e Romagnoli, sembrava non si potesse più giocare. Al loro posto non è arrivato Paolo Maldini. Eppure la Lazio ha la miglior difesa del torneo". Con Oliver Provstgaard a catturare le luci dei riflettori, oltre che le attenzioni dell'Inter in ottica mercato, con Danilo Doekhi, Diogo Leite e Josip Sutalo il restyling totale del cuore della retroguardia ha funzionato.

L'influenza del mister

Sul ruolo di Gattuso in panchina, invece, Gregucci si è speso così: "Il merito è suo? Mi sembra evidente. Ha migliorato qualsiasi comparto: comunicazione, campo... Ha cambiato lo status delle cose. Rino non è più solo l'uomo grintoso che investe tutte le energie in ogni allenamento, arrivando a giocare con calciatori tecnicamente più forti di lui. Oggi, attraverso esperienze anche in campionati e piazze che molti avrebbero snobbato, è diventato una guida".