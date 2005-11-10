Lega Calcio Serie A e UNAR (Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali della Presidenza del Consiglio dei Ministri) hanno rinnovato il Protocollo d’Intesa, con la firma del Presidente della Lega Calcio Serie A, Ezio Simonelli, e del Direttore dell’UNAR, Mattia Peradotto, presso la sede della Lega a Milano.

Il rinnovo avviene a tre anni dalla prima sottoscrizione, nel marzo 2023, e conferma la volontà delle due Istituzioni di proseguire e rafforzare un percorso condiviso di prevenzione e contrasto a ogni forma di discriminazione nel mondo del calcio, attraverso iniziative di sensibilizzazione, formazione e comunicazione. Ezio Simonelli ha dichiarato: "Il rinnovo del Protocollo d'Intesa conferma la volontà della Lega Calcio Serie A di proseguire con determinazione nell'attività di contrasto al razzismo e a ogni forma di discriminazione, un impegno che portiamo avanti da anni. Il calcio, seguito da milioni di persone nel nostro Paese, ha una straordinaria capacità di coinvolgimento e, di conseguenza, una grande responsabilità sociale: contribuire concretamente alla diffusione di una cultura fondata sul rispetto, sull'inclusione e sulla valorizzazione delle diversità. La collaborazione con UNAR rappresenta un'importante opportunità per dare ulteriore forza a questo obiettivo, attraverso iniziative di sensibilizzazione e formazione, con particolare attenzione alle nuove generazioni. Quest'anno saranno cinque le Giornate di Campionato dedicate a iniziative congiunte, per coinvolgere tifosi, società e protagonisti del calcio in un messaggio condiviso contro ogni forma di discriminazione".

Nella stagione sportiva 2020/2021 la storica collaborazione tra Lega Calcio Serie A e UNAR si è consolidata con la campagna “Keep Racism Out”, diventata nel tempo il manifesto dell'impegno della Lega contro il razzismo e ogni forma di discriminazione nel mondo del calcio. In seguito la partnership si è ampliata, coinvolgendo nuove tematiche e dando vita a ulteriori attività di sensibilizzazione. Quest'anno, in particolare, saranno cinque le Giornate del Campionato di Serie A Enilive dedicate ad iniziative congiunte: la 15ª Giornata, a tutela dei Diritti Umani; la 22ª Giornata, in occasione della Giornata della Memoria; la 28ª e la 29ª Giornata, con “Keep Racism Out”; la 36ª Giornata, in cui sarà promossa “A+LOVE”, la campagna contro l’omofobia.

Attraverso il rinnovo del Protocollo, Lega Calcio Serie A e UNAR intendono dare continuità alle attività già realizzate e sviluppare nuovi progetti, affinché il calcio possa continuare a essere uno strumento di inclusione e rispetto, dentro e fuori dal campo.