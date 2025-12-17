Nasce Juventus Play, il canale dedicato ai tifosi bianconeri

L'accesso sarà gratuito e sarà disponibile su Rakuten Tv

(ANSA) - TORINO, 17 DIC - I tifosi bianconeri potranno vivere la Juventus 24 ore su 24 direttamente da casa propria. Il club infatti ha lanciato il progetto Juventus Play, nuovo canale televisivo Fast che trasmetterà le repliche delle partite stagionali della prima squadra maschile e femminile, della Next Gen e dell'Under 20, le conferenze stampa live, le produzioni originali dello Juventus Creator Lab e contenuti d'archivio. "Grazie a Juventus Play ampliamo le possibilità e i mezzi attraverso cui raccontiamo il club al mondo - ha dichiarato l'Head of Media di Juventus, Mattia Fontana - è un progetto nato dalla volontà di essere sempre più accessibili e presenti nella quotidianità dei nostri tifosi, che rafforza il nostro ecosistema media puntando in particolare sul legame diretto tra il Club e la propria community".

Juventus Play è disponibile in Italia su Rakuten Tv, l'accesso è gratuito, senza abbonamenti o registrazioni. Per celebrare il lancio, da oggi sarà disponibile il dietro le quinte speciale dedicato all'ingresso nella Hall of Fame della maglia della Coppa Intercontinentale 1985. (ANSA).