Esnaider ricorda il dolore più grande: "Mio figlio morì il giorno di Natale, immaginate"

Juan Esnaider, ex calciatore argentino passato anche dalla Juventus, ha vissuto una tragedia personale che nessuno vorrebbe mai affrontare: la perdita di un figlio. Il 25 dicembre 2012, giorno di Natale, Fernando Esnáider Ruiz è morto a soli 17 anni.

In un’intervista con Josep Pedrerol, Esnáider ha raccontato il dolore immenso: "La vita è stata dura con me una sola volta. Il resto sono cose senza importanza. È stata l’unica vera difficoltà. Non la perdonerò mai. Non ci si riprende da una cosa del genere. Una delle poche cose buone che ho fatto con mia moglie è stato parlare sempre di tutto, non restare in silenzio. Se dobbiamo piangere… piangiamo".

Fernando seguiva le orme del padre nella formazione del Getafe, ma Juan non ha nascosto il lato ironico e allo stesso tempo triste: "Era pessimo a calcio, davvero scarso… ma giocava. Era un difensore centrale tecnicamente mediocre, non so cosa ci vedevano, ma continuavano a prenderlo. Era un grande ragazzo. Mi manca tantissimo". Esnáider ha anche spiegato quanto ogni giorno sia difficile da allora: "Mio figlio è morto il 25 dicembre, immaginate… Ogni giorno è difficile, non solo a Natale. Tutto dipende da come mi sveglio, dal mio stato d’animo, dalle cose che devo fare… ma ogni giorno è molto complicato".

Oltre all’esperienza alla Juventus, Juan Esnáider, oggi 52enne, ha giocato in club di prestigio come Real Madrid, Atlético Madrid, Espanyol, Porto e River Plate, concludendo la carriera nel 2005 con il Newell’s Old Boys.