L'Italia sbaglia un rigore nel primo tempo con Capasso, ci prova per tutta la partita, ma alla fine si deve accontentare dello 0-0 contro l'Algeria nell'ultima giornata del gruppo A. Un punto che comunque garantisce la qualificazione alla fase a eliminazione diretta, perché la Nazionale azzurra, preceduta in classifica dal Messico e dai nordafricani, figura tra le 4 migliori terze classificate. Agli ottavi se la vedrà con il Marocco, primo nel gruppo E.

Si gioca 7 contro 7, per due tempi da 25 minuti ciascuno. Il tecnico Francesco Ramunno conferma la formazione schierata nel match inaugurale con il Messico: Priami (portiere), Martucci, Padoan, Marcantognini, Capasso, Messori (capitano) e Papi. In panchina i portieri Movia e Cattaneo, Leone, Arata, Buonocore, Apolloni, Virgolin e Roberti. A completare lo staff azzurro: Capra (vice allenatore), Costa (allenatore portieri), Forestieri (preparatore atletico), Manfredi (medico), Conti (fisioterapista) e Andaloro (team manager).

Dopo la sconfitta con il Messico nella prima partita del torneo, e il pareggio tra Messico-Algeria (1-1) della seconda giornata, l'Italia - che può contare sui 3 punti assegnati a tavolino per il ritiro della Liberia - per chiudere il gruppo al secondo posto deve vincere. Con il pareggio sa già che rientrerà tra le 4 migliori terze, in caso di sconfitta rischierebbe l'eliminazione.

Gli Azzurri partono bene, al cospetto di un'avversaria tutt'altro che sprovveduta, e hanno subito l'occasione di sbloccare il risultato: al 3' Capasso viene atterrato nell'area algerina e l'arbitro assegna il rigore. Lo stesso numero 10 azzurro si presenta sul dischetto, ma tira troppo centralmente: il portiere dell'Algeria Melik, che alla fine sarà il migliore dei suoi, ribatte senza troppe difficoltà.

L'Italia non si abbatte, attacca più degli avversari, ma non riesce a trovare il gol della vittoria. Nemmeno quando, negli ultimi minuti del secondo tempo, l'Algeria resta in dieci per l'espulsione di Zaoui per doppia ammonizione. Gli Azzurri chiudono il gruppo A al terzo posto, con 4 punti, e vanno agli ottavi come seconda migliore terza classificata. Mercoledì 18 novembre, alle 22.30 italiane (allo stadio San Martin di San Juan de los Lagos), affronteranno il Marocco, che ha chiuso al primo posto il gruppo E vincendo tutte le partite disputate.

“La squadra - dichiara a fine match il tecnico Francesco Ramunno - ha fatto una bella partita. Ha dimostrato impegno, attenzione e voglia di mettersi in gioco. I ragazzi si sono molto applicati, hanno compreso bene il gioco avversario e trovato tutti i correttivi per limitarlo. Abbiamo raggiunto il nostro obiettivo principale: da qui in avanti ogni partita di questo Mondiale sarà un’occasione per crescere come squadra".

"Sono particolarmente contento - aggiunge Ramunno - per Lorenzo Roberti, che a 17 anni ha esordito con la maglia della Nazionale. Ha dato un contributo importante alla squadra, giocando con grande personalità e difendendo con attenzione e senza paura. Rientra tra quei calciatori su cui il nostro movimento può costruire il proprio futuro. Ringrazio la FIGC per il sostegno e per la fiducia che ci fa sentire ogni volta che indossiamo la maglia azzurra".

RISULTATI GRUPPO A

14/11 Messico-Italia 2-1

16!11 Messico-Algeria 1-1

17/11 Italia-Algeria 0-0

Le partite non disputate contro la Liberia sono state date vinte 3-0 a tavolino a Italia, Messico e Algeria.

CLASSIFICA

Messico 7 punti, Algeria 5, Italia 4.