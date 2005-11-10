La Consob e la Commissione indipendente per la verifica dell’equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche hanno sottoscritto oggi un Protocollo d’intesa con l’obiettivo di sviluppare, sulla base delle rispettive competenze, una collaborazione attiva nei settori di comune interesse.

Le due Autorità si coordineranno attraverso un tavolo tecnico al quale è affidato il compito di valutare le questioni che richiedano una trattazione congiunta, condividere le informazioni sulle rispettive iniziative, segnalare i casi in cui emergano ipotesi di anomalie. Il tavolo tecnico, che si riunirà almeno una volta l’anno e ogni qual volta sia ritenuto opportuno, è composto dai responsabili delle unità organizzative competenti in relazione alle materie trattate. Il Protocollo prevede inoltre la collaborazione nell’ambito di indagini conoscitive e proposte normative su materie di interesse comune.

“Una vigilanza efficace nello sport è indispensabile per garantire la sostenibilità a lungo termine di ogni disciplina”, ha detto il Presidente della Consob, Guido Stazi, sottolineando come “senza un giusto equilibrio tra partecipazione di base, corretta gestione delle risorse economiche e benessere degli atleti, lo sport rischia di smarrire il suo insostituibile valore sociale ed educativo. Questo Protocollo ci consentirà di attivare le più ampie sinergie nell'azione di controllo sulle società sportive quotate e sui revisori delle squadre di calcio di Serie A e B, rafforzando la trasparenza e la solidità dell'intero sistema. I miei più sentiti auguri di buon lavoro a questa nuova Autorità, chiamata a svolgere un ruolo fondamentale per la tutela di un ecosistema sportivo sano”.

Per il Presidente della Commissione indipendente per la verifica dell’equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche, Massimiliano Atelli, “il Protocollo firmato oggi, oltre a dare attuazione ad una specifica disposizione della legge istitutiva della nostra Commissione, rappresenta un passaggio essenziale nella definizione del nuovo modello italiano di vigilanza economico-finanziaria sulle società sportive professionistiche. Un modello basato sul coordinamento tra i diversi attori istituzionali, e con specifico riferimento al segmento dei club quotati, a quello tra le risalenti attribuzioni della Consob e quelle della nuova Autorità indipendente che rappresentiamo".