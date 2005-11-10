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Elezioni AIA: presentato ricorso al Tribunale Federale, chiesto annullamento proclamazione di Massini

Tommaso Bonan
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Tommaso Bonan
Oggi alle 08:28Altre Notizie
10.11.2026 08:28Altre Notizie
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Una coalizione di Presidenti di Sezione, Delegati e candidati al Comitato Nazionale contesta la regolarità dell’Assemblea Generale dello scorso 10 ottobre e del Comunicato Ufficiale n. 54.
FotoTUTTOmercatoWEB

La governance dell’Associazione Italiana Arbitri (AIA) finisce davanti ai giudici sportivi. È stato depositato il ricorso formale presso il Tribunale Federale della FIGC per chiedere l’annullamento del Comunicato Ufficiale n. 54 del 10 ottobre 2026, nella parte in cui dichiara eletto e proclama Francesco Massini alla Presidenza dell’AIA. L'azione legale è stata presentata da Sue Ellen Salvatore, quale candidata nel listino di Carlo Pacifici e pertanto legittimata ad attivare il giudizio.

L’iniziativa legale - si legge nel comunicato - nasce su impulso di un’ampia e rappresentativa base associativa, che unisce numerosi Presidenti di Sezione, Delegati assembleari e candidati al Comitato Nazionale. Si contestano la regolarità delle operazioni che hanno portato alla proclamazione dei vertici dell'Associazione, ritenendo sussistenti profili di illegittimità che inficerebbero l'esito delle urne.

Al centro del dibattito giudiziario c'è la concitata Assemblea Generale dello scorso mese a Roma, conclusasi al ballottaggio con uno scarto ridottissimo a vantaggio di Francesco Massini nei confronti di Carlo Pacifici, dopo un primo turno che aveva visto l'esclusione di Narciso Pisacreta. Una spaccatura profonda per una categoria che arrivava già da mesi complessi, a seguito della squalifica dell'ex presidente Antonio Zappi.

Il ricorso - continua il comunicato - punta a congelare e ridiscutere l'intero assetto della nuova dirigenza. Ritenendo che le anomalie procedurali abbiano alterato il corretto esercizio democratico, è richiesto che il verdetto venga azzerato. Il rispetto delle regole è il compito fondamentale degli arbitri. La palla passa ora al Tribunale Federale, chiamato a fissare l'udienza e a valutare nel merito le censure per garantire la piena trasparenza e il rispetto delle regole elettive.

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