Grande Shock per la figlia di Luis Enrique ma la campionessa di equitazione è illesa

Il mondo dello sport spagnolo e internazionale si stringe attorno a Sira Martínez, una delle più brillanti stelle dell'equitazione iberica, rimasta coinvolta in un drammatico incidente stradale nella provincia di Valencia. La ventiseienne, nota al grande pubblico anche per essere la figlia di Luis Enrique (tecnico del PSG ed ex Roma), è uscita fisicamente illesa dal tremendo impatto costato la vita a un motociclista ventenne. Una vicenda che scuote profondamente un'atleta nel pieno della sua maturità agonistica.

Chi è Sira, il talento della sella che brilla di luce propria

Crescere con un cognome così ingombrante nel mondo dello sport non è mai facile, ma Sira Martínez ha saputo dimostrare fin da giovanissima che il suo terreno ideale non è un campo da calcio, bensì la sabbia dei campi ostacoli. Campionessa spagnola della categoria Young Riders nel 2021, Sira è da anni un punto fermo della nazionale iberica di salto ostacoli, considerata uno dei profili più promettenti dell'equitazione europea per la sua tecnica raffinata e la sua straordinaria freddezza nei Grand Prix internazionali.

Il legame con il mondo dei cavalli è talmente viscerale da aver segnato anche le sue frequentazioni, al momento del terribile impatto lungo la N-332 nei pressi di Oliva, Sira viaggiava infatti come passeggera in un'auto guidata da un collega e cavaliere britannico, un altro protagonista del circuito equestre internazionale con cui condivide la quotidianità degli allenamenti e delle scuderie.

La dinamica e le indagini

L'incidente si è verificato intorno alle ore 20:00. Secondo le prime ricostruzioni della polizia stradale spagnola, la vettura su cui si trovava l'atleta avrebbe effettuato una manovra irregolare, provocando la collisione fatale con la moto.

Il conducente britannico è risultato negativo ai test di alcol e droga, ma è stato formalmente iscritto nel registro degli indagati per omicidio colposo. I sanitari del SAMU, giunti immediatamente sul posto, non hanno potuto fare nulla per salvare il giovane centauro.

Carriera in pausa: lo shock prima dello sport

Per l'amazzone spagnola, che ha costruito la sua carriera sulla concentrazione e sul controllo emotivo in sella ai suoi fidati destrieri, si tratta di un colpo durissimo dal punto di vista psicologico. Chi le è vicino la descrive come completamente sotto shock per le drammatiche conseguenze dell'accaduto.

I prossimi impegni agonistici e i concorsi internazionali passeranno inevitabilmente in secondo piano: l'atleta avrà bisogno di tempo per elaborare il trauma prima di poter rimettere gli stivali staffati e tornare a difendere i colori della Spagna nei campi di gara di tutto il mondo.